BURACOS NA RUA CORREDOR I

A equipe do Jornal A TRIBUNA foi acionada para registrar a situação da Rua Corredor II, na Vila Cardoso, que se encontra com a pavimentação repleta de grandes buracos. Em alguns pontos, a água que escorre na via levou grande parte da pavimentação. A cobrança é para que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) realize com urgência a recuperação da via, diante do estado em que a mesma se encontra.

BURACOS NA RUA CORREDOR II

Em resposta ao Jornal A TRIBUNA, a diretora administrativa e financeira da Coder, Katiene Inácio Salomão, informou que pedirá que a equipe técnica compareça à Rua Corredor II na próxima segunda-feira (6/3), para verificar a situação, e pedirá urgência para a devida recuperação da via. Ela enfatizou que o contrato para operação tapa-buraco continua em vigência e que, diante do tamanho da cidade, há um cronograma a ser seguido, sendo que as chuvas são um problema nesta época.

VERGONHA NA

TRAVESSIA URBANA I

Ver mais uma vez uma pessoa perder a vida na perigosa Travessia Urbana de Rondonópolis mostra como, apesar de em tese sermos uma cidade com grande peso político, isso não nos serve de nada. Fazem o que querem conosco! Primeiro, uma obra que não foi concluída, embora muito dinheiro tenha sido empregado. Depois, uma privatização feita sem nenhuma participação popular, à revelia. Quanto aos políticos, permanecem inertes…

VERGONHA NA

TRAVESSIA URBANA II

Com a quantidade de veículos que passam diariamente pelo trecho urbano da cidade, é inadmissível que ainda hoje, melhorias definitivas não tenham sido feitas pelo Dnit ou Rota do Oeste. Infelizmente, mais uma vida se perdeu e como não foi a de nenhum familiar de políticos ou de diretores de empresas ou órgãos, as coisas seguirão como estão.

APREENSÃO DE DROGA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 23Kg de maconha durante uma abordagem de rotina em um ônibus na BR-163, Km 117, em Rondonópolis. A droga foi localizada com uma adolescente de 17 anos que estava em um ônibus que saiu de Campo Grande (MS), em direção à Cuiabá. Durante o trabalho de abordagem, a menor demonstrou extremo nervosismo e a PRF encontrou na mochila e bagagem da garota, 26 tabletes de uma substância análoga a maconha. A adolescente foi conduzida até a Polícia Judiciária Civil (PJC) de Rondonópolis.