PATINANDO

Não começa nada bem à frente de uma das mais importantes pastas do Município, o secretário municipal de Trânsito e Transporte Rodrigo Metello. Os problemas com os semáforos e outras situações estão desgastando a imagem da Setrat. Espera-se que, como bom administrador que é, o secretário consiga tomar as rédeas da complicada pasta e solucione os problemas da cidade. Vale lembrar que esta é a primeira experiência em cargo público de Rodrigo, e como todos sabem, no setor público as coisas não funcionam como no privado.

VISITAS FREQUENTES

Faltando menos de dois anos para as próximas eleições, as visitas ao Município de Rondonópolis de prováveis candidatos, cada dia aumenta mais. Eles chegam até para anunciar medidas, emendas ou liberação de verbas que já haviam sido anunciadas anteriormente. Claro, é momento de mostrar serviço. Enquanto essas visitas estão trazendo benefícios para a cidade, tudo bem. De qualquer forma, os olhos de todos por aqui estão bem abertos quanto aos reais interesses, e se a visita de cortesia não trouxer algo de positivo junto, tem muita gente doida pra soltar os cachorros pra cima do visitante…

BOM COMEÇO

Caminhando no mesmo sentido do pensamento da população, o vereador de primeiro mandato, Subtenente Guinancio, têm se mostrado coerente com o discurso de campanha. Surpreendeu ao abrir mão da verba indenizatória, mantém a mesma postura quanto a necessidade de clareza sobre como esse dinheiro é gasto, e na Sessão Ordinária de anteontem (1) teve um importante requerimento aprovado: os secretários de Governo devem fornecer informações sobre quem está sendo contratado para trabalhar no serviço público municipal.

DÚVIDAS

A questão das contratações têm sido, neste início de mandato, um dos pontos em que a gestão mais vem escorregando. Os cargos comissionados estão sendo ocupados, conforme se pode acompanhar pelas publicações oficiais, mas muitos serviços estão parados ou deficientes devido a falta de profissionais. Muitas vagas que deveriam ser ocupadas pelos aprovados no concurso público não estão. Existem, portanto, muitas dúvidas quanto as contratações feitas por meio de convênios e cooperativas, e é importante que as informações sejam fornecidas não só para os vereadores, mas também para a população.

TRAGÉDIA

Foi sepultada ontem (2) em Rondonópolis, Cristina Cabral, que morreu anteontem (1) após ficar dois dias internada no Hospital Regional, em decorrência de um acidente em um rancho na Rodovia do Peixe. Cristina teve 90% do corpo queimado após a explosão de uma churrasqueira. De acordo com as informações, ela estava próxima a churrasqueira no momento em que o acidente aconteceu. O marido, que a socorreu, e sua enteada de 10 anos, também tiveram ferimentos. A garota permanece hospitalizada.