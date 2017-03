QUANDO CONVÉM I

Como se não bastasse o caos instalado na região Central devido aos constantes problemas com o sistema semafórico de primeiro mundo do ex-secretário de Trânsito, eis que, em plena quarta-feira de cinzas, com todo mundo retornando ao trabalho, procurando o comércio ou buscando serviços no Centro, a empresa que cuida dos radares da cidade resolveu que era um bom momento para realizar a manutenção dos aparelhos. Resultado: trânsito parado e muita confusão no período da tarde.

QUANDO CONVÉM II

Engraçado o funcionamento da coisa pública, não é mesmo!? Quando é para arrecadar, as coisas funcionam rapidinho, e o radar não pode esperar até um horário mais calmo para receber a sua manutenção. Já os semáforos, que não dão lucro pra ninguém… Seguem sem operar normalmente.



ACABOU A PAZ I

No meio futebolístico, a expressão acabou a paz se tornou uma referência quando a torcida perde a paciência com determinado jogador, com o técnico ou todo elenco do time de coração. Entre a Prefeitura e a Câmara Municipal de Rondonópolis, ao que parece, as delicadezas de início de gestão estão ficando para traz, e as alfinetadas já começaram.

ACABOU A PAZ II

Com a indireta mais que direta da gestão para a Casa de Leis, dizendo publicamente que a Câmara está segurando determinados Projetos, a resposta do outro lado logo veio com bastante peso: “é mentira!” Além de uma enxurrada de requerimentos cobrando os nomes das pessoas que já foram contratadas pela gestão, a coisa está esquentando…

BOA NOTÍCIA

A bebê Luiza Vitória, salva por uma equipe do Samu de Rondonópolis em uma cesária de emergência dentro da ambulância após a mãe, Iolanda Pimentel, passar mal e morrer, apresenta boa evolução clínica. Ainda internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Santa Casa de Rondonópolis, a garotinha está melhorando e já respira sem a ajuda de aparelhos.

FATALIDADE

Giovanny Farias Costa (18), que residia em Rondonópolis, morreu na madrugada de ontem (1) ao desmontar o palco e os equipamentos de som que foram usados durante o carnaval de Alto Garças. Ele fazia trabalho de freelancer para uma empresa e, de acordo com as informações, sofreu uma descarga elétrica ao mexer em um aterramento. O caso é investigado pela Polícia Civil daquela cidade.

CARNAVAL

E o Rondonfolia, que esperava mais de 20 mil pessoas por noite, recebeu no máximo 3 mil, isto na visão dos mais otimistas. A intenção foi boa, mas como bem lembrado por um coleguinha desta coluna, o estilo de festa proposto, com uma grande estrutura, cai bem para as micaretas fora de época. A festa de carnaval está ficando mais “retrô”, os bloquinhos de rua, com bandas tocando marchinhas, tem ganhado cada vez mais adeptos pelo País. Quem sabe, na edição 2018, a festança seja pensada de uma outra forma. Fica a sugestão.