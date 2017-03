Tomara que engrene

Após dois anos de uma grande crise econômica nacional, com reflexos locais, finalmente, boas notícias começam a ser dadas em âmbito de Rondonópolis. Primeiramente, conforme noticiado pelo Jornal A TRIBUNA, após um 2016 que foi apontado como o pior ano para geração de empregos da história local, o município de Rondonópolis teve geração de emprego positiva, com mais contratações que demissões, pelo segundo mês seguido neste comecinho de 2017.

Após isso, em outra notícia também dada pelo A TRIBUNA, a supersafra de grãos que vem se confirmando neste ano em Mato Grosso, com produtividade média de soja recorde, já vem gerando resultados positivos e ajudando a movimentar alguns setores da economia regional, com melhoras nas vendas e serviços, a exemplo do transporte de cargas, da construção civil, de máquinas e implementos agrícolas, entre outros.

Diante de tantas más notícias que acostumamos a receber nos últimos anos, esperamos – como todos os rondonopolitanos – que esses dados sejam o prenúncio de uma retomada da economia regional, não apenas restrito a um período. No cenário nacional, Mato Grosso leva vantagem por apresentar uma economia centrada na produção de commodities, no agronegócio, que não sentiu tanto os reflexos da crise.

Outras ações do Governo Federal podem ajudar a engrenar uma possível retomada da economia, mas sabemos que a situação não é tão simples como desejamos. Afinal, há uma série de reformas que são vitais para o setor produtivo e que ainda não andaram. O controle da inflação já é um bom feito, mas é preciso agora fazer a economia andar novamente e, para isso, o setor produtivo precisa encontrar confiança e as condições novamente para produzir.

O governo brasileiro promete ainda implementar várias medidas de estímulo à economia no decorrer no ano. Vamos torcer que as boas notícias engrenem não apenas na nossa região, mas em todo o Brasil. Afinal de contas, milhões de famílias esperam essa retomada para a conquista de uma vaga de emprego, para pagar as dívidas e traçar novos sonhos junto à família.