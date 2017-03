O vereador Thiago Silva (PMDB) encaminhou ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) uma indicação sugerindo que a prefeitura elabore um plano emergencial para reforma de escolas municipais. Segundo o parlamentar, as unidades de educação estão funcionando com estrutura precária desde a gestão do ex-prefeito Percival Muniz (PPS).

“Visitei quase todas as unidades escolares e a estrutura não é das melhores. Um exemplo disso é a escola do Centro Popular de Ação Comunitária São José, localizada no Conjunto São José I, que precisa ser trocado todo o telhado, incluindo madeiramento, fiação elétrica e instalação de forro. Na unidade, as paredes estão com rachaduras e infiltrações. A Escola Rosalino é outra que precisa de uma reforma geral e ampliação, pois até os banheiros das crianças são compartilhados com os dos servidores da unidade”, disse o vereador.

Ele explica que conseguiu da Secretaria Municipal de Educação um relatório completo das condições estruturais das escolas municipais. “O relatório confirma o que conferimos durante as visitas nas unidades. O poder público precisa tomar medidas urgentes para as reformas das unidades escolares”, reforçou Thiago Silva.