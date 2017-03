O vereador Thiago Silva (PMDB) apresentou para a população, na última terça-feira (14), no Centro Multiuso do Conjunto São José, a prestação de contas dos quatro anos de mandato de vereador por Rondonópolis. Estiveram presentes na reunião o vereador Bilu, líderes comunitários e religiosos, estudantes, professores, lideranças sindicais, representantes da sociedade organizada que tiveram participação ativa com perguntas, pedidos de melhorias e sugestões.

O parlamentar apresentou um resumo das ações feitas em prol da melhoria da qualidade de vida da população nos últimos quatro anos, reafirmando um trabalho transparente e participativo. “Fazer a prestação de contas ao povo é nosso dever, sempre pauto meu trabalho com a devida transparência e aproximação com a comunidade”, pontua Thiago.

A participação popular nas ações dos vereadores é fundamental para a execução de um trabalho voltado para a melhoria da qualidade de vida da população e desenvolvimento da cidade. Com esse intuito que o vereador Thiago Silva constrói um trabalho sólido e executa de forma responsável o seu papel enquanto representante do povo. ”Estar em contato com o povo faz o nosso trabalho se desenvolver sempre direcionado ao que as comunidades precisam. Ouvir e levar ao Executivo as demandas da população é o nosso trabalho, dessa forma entendemos as prioridades de cada região, e podemos trabalhar projetos futuros”, conclui a vereador.

A técnica de enfermagem, Iracema Costa participa das discussões políticas do município e sempre acompanha o trabalho do vereador Thiago Silva. “O Thiago Silva age corretamente ao prestar contas, acompanho sempre os trabalhos dele, muito me orgulha ser representada por uma pessoa que busca sempre estar em contado com a realidade dos bairros ouvindo e buscando melhorias para o povo.”

“Neste novo mandato, vamos continuar desenvolvendo um trabalho transparente e voltado para o bem estar das comunidades. O nosso objetivo é visitar todos os bairros da cidade com o nosso Gabinete Itinerante, e continuar lutando por uma cidade cada vez melhor para se viver”, comenta o parlamentar.

O vereador foi o que mais apresentou projetos de lei entre 2013 a 2016, com 112 projetos em prol da melhoria da qualidade de vida da população, além de mais de 800 indicações apresentadas à Prefeitura de Rondonópolis e autarquias do Município.

Entre os projetos apresentados e que viraram leis após sancionado pelo prefeito, está o que criou o Portal da Transparência, o projeto Meu Primeiro Emprego, Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, Feira Municipal de Ciência e Tecnologia, Coleta Seletiva, Assistência Psicopedagoga e Social para alunos da rede municipal, proteção de dados cadastrais das famílias inscritas nos programas habitacionais, o projeto que prevê a obrigatoriedade da divulgação dos demonstrativos da arrecadação e destinação dos recursos decorrentes da aplicação de multas de trânsito oriundas da fiscalização eletrônica, o projeto de Apoio à Agricultura Familiar e o Orçamento Participativo.