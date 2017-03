O vereador Thiago Silva (PMDB) anunciou ontem (22), durante a sessão da Câmara Municipal de Rondonópolis, a viabilização de R$ 1,4 milhão por meio de uma indicação do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB), para a implantação do Projeto Vila do Esporte na região do Grande Conquista – Alfredo de Castro, beneficiando mais de três mil famílias.

De acordo com o vereador, o complexo esportivo será composto por quadra coberta, gramado sintético para futebol society ao ar livre e pista de caminhada. “Ofertando aos moradores da região um ambiente completo para práticas esportivas e lazer. O centro esportivo é uma conquista para a comunidade local que não tem nenhum ambiente apropriado para prática de esportes. O complexo propiciará àquela comunidade momentos de interação social, beneficiando uma região que necessita de investimentos na área de lazer e recreação”, disse.

Segundo Thiago Silva, o deputado Carlos Bezerra não tem medido esforços para trazer melhorias para o nosso município. “Ele esteve pessoalmente hoje [ontem] com o Ministro do Esporte Leonardo Picciani, confirmando os recursos para a implantação do projeto em Rondonópolis. Cabe agora a Prefeitura elaborar o projeto e cadastrar no Sistema de Convênios (Sincov) para receber os recursos, além da contrapartida com terreno, custos adicionais de adaptação, manutenção e funcionamento do complexo”, explicou.