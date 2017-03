Tempestade em São Paulo mata duas pessoas – 07h31′

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em São Paulo por conta da tempestade, acompanhada de rajadas de vento e raios, que atingiu a cidade na noite de ontem (7). Três córregos transbordaram e 13 pontos de alagamentos ficaram intransitáveis para veículos.

Uma árvore caiu sobre um barraco na Avenida Atlântica, zona sul, e matou um morador de rua, às 20h. No bairro de São Mateus, um raio atingiu uma árvore, onde estavam quatro homens – um deles morreu na hora – e os outros foram levados para o pronto socorro de São Mateus. Desde dezembro do ano passado, a Defesa Civil contabiliza 19 mortes por causa de chuvas em todo o estado.

Três córregos transbordaram: Zavuvus, na zona sul, Franquinho, na zona leste, e Mandaqui, na zona norte. A Defesa Civil anotou inundações de vias públicas, que deixaram veículos e pessoas ilhadas. O deslizamento de terra na rua Maria Teresa, distrito de Cidade Ademar, atingiu 20 residências.

Na Grande São Paulo, a cidade de Caieiras teve transbordamento do Córrego Juqueri, que inundou residências e comércios na área central. A Rodovia Tancredo de Almeida Neves ficou interditada na altura do quilômetro 35, devido ao deslizamento de terra e detritos. O afundamento do solo provocou a interdição da Avenida Aparecida. Parte de uma encosta também deslizou na Avenida Pauliceia, no bairro Laranjeiras.

Na cidade de Francisco Morato, houve transbordamento do Córrego Central, que inundou cerca de 100 casas e comércios. Ao menos 27 pessoas ficaram desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes. Três casas foram parcialmente destruídas.

Fonte: Agência Brasil