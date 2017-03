Taques diz que vai levar carne de MT de presente para Temer

A alta qualidade da carne produzida em território mato-grossense, os investimentos sistemáticos que têm sido feitos em defesa sanitária e a ampliação do mercado consumidor foram alguns dos temas defendidos pelo governador Pedro Taques e pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Tomczyk, em uma coletiva de imprensa na tarde de ontem (20.03) no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.

O governador argumentou que as investigações da Operação Carne Fraca devem prosseguir, mas que a generalização é prejudicial ao setor e que frigoríficos do Estado não têm relação com as suspeitas de fraudes verificadas pela Polícia Federal. “Tudo deve ser investigado até o fim. Agora, é importante lembrar que são 0,3% dos frigoríficos do Brasil, nenhuma planta em Mato Grosso. Ninguém está acima da lei, mas não podemos generalizar porque os nossos produtos têm conquistado mercados internacionais em razão da qualidade deles”, disse.

Sobre o anúncio de suspensão da compra de carne por países estrangeiros, Taques demonstrou tranquilidade ao responder que o Ministério das Relações Exteriores e o Itamaraty estão tomando todas as medidas necessárias. “Nesta terça-feira (21.03) tenho audiência com o presidente Michel Temer. Vamos conversar e, inclusive, vou levar carne de Mato Grosso de presente para ele. Depois vou me encontrar com o ministro Blairo Maggi (Mapa) em Lucas do Rio Verde e trataremos do assunto”.