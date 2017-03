A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis, em conjunto com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, realizou a detenção de Luiz Fernandes da Silva (31), suspeito de roubar e estuprar uma mulher de 50 anos na noite do último domingo (5) na Vila Operária, em Rondonópolis. O suspeito foi preso quando estava em um bar e foi reconhecido com convicção pela vítima.

O crime aconteceu nas imediações de um supermercado, no momento em que a vítima parou no semáforo, que estava vermelho. Conforme as informações, ela trafegava com os vidros abertos e foi rendida pelo suspeito ao parar o veículo.

Em posse de um punhal, o acusado teria apontado a arma no pescoço da mulher e deu ordens para que ela abrisse a porta do veículo e seguisse com ele para uma via escura e sem movimento, onde ela foi estuprada e roubada. Assim que comunicada sobre o crime, os policiais das duas delegacias iniciaram as diligências, e conseguiram deter o suspeito na tarde de anteontem (6).

O suspeito, conforme a polícia, possui diversas passagens criminais e vinha sendo monitorado pelo sistema prisional com o uso de tornozeleira eletrônica. Autuado em flagrante, ele está à disposição do Judiciário.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A preocupação com os casos de estupro em Rondonópolis, já noticiados anteriormente pelo A TRIBUNA, motivaram um pedido por parte da Associação de Mulheres, para a realização de uma audiência pública para debater o problema. A audiência deve acontecer no início de abril, com a participação de representantes das forças de segurança do Estado, Tribunal de Justiça, Município, Câmara Municipal, entidades e população.