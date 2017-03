Sobre araras urbanas e biofilia

Os primatas humanos são uma mescla inextricável de biologia e cultura. Portanto, a relação entre esses primatas e a biodiversidade deve contemplar esse duplo aspecto da natureza humana. Neste contexto, a atração ou aversão dos seres humanos por elementos da natureza – plantas, animais, paisagens – são comportamentos extremamente adaptáveis, que foram selecionados ao longo da nossa história evolutiva. A Hipótese da Biofilia presume que existe uma associação emocional inata entre seres humanos e outros organismos. A biofilia abrange desde o interesse por um jardim até a natureza em sua plenitude. Podemos defini-la como a necessidade humana inata pelo contato com uma miríade de formas de vida; ou ainda como a tendência inata das pessoas em concentrarem-se em fenômenos relacionados com a vida.

A Hipótese da Biofilia pode ser corroborada a partir de uma lógica estritamente evolutiva. A história humana não começa com o surgimento da agricultura ou das primeiras aldeias, mas dezenas de milhares de anos antes, com o surgimento do Homo sapiens. Em mais de 99% da nossa história, vivemos como caçadores e coletores de alimentos, com uma imensa dependência do conhecimento sobre aspectos-chave dos habitats. Distinguir entre plantas comestíveis e venenosas, por exemplo, significava a diferença entre viver ou morrer. A evolução dessas respostas emocionais provavelmente seguiu um caminho biocultural. Parte da cultura humana foi gestada sob a propensão a determinados tipos de aprendizagem, enquanto que os genes que estabeleciam tais propensões propagavam-se por seleção natural.

Ainda que as respostas comportamentais biofílicas sejam inatas (quem não se alegra e sorri ao avistar bandos de araras cruzando o céu de Rondonópolis?), a expressão de genes relacionados com a biofilia depende de gatilhos ambientais adequados, os quais podem ou não estar presentes em determinados contextos. Nesse sentido, o ambiente ao qual um ser humano está exposto influencia enormemente a expressão dessas respostas. Infelizmente, o desenho urbano é demasiado pobre para proporcionar um contato mais prolongado entre cidadãos e a fauna e flora. Esse infortúnio é um fato para as cidades brasileiras, e revertê-lo é uma tarefa inadiável.

Por que a urgência? Podemos fazer a mesma pergunta, de outras maneiras: por que é urgente garantir a permanência das araras-canindé na mancha urbana de Rondonópolis? O que ganham os rondonopolitanos com a permanência dessas aves nas praças e quintais da cidade? Sabemos que as pessoas são mais propensas a engajarem-se em projetos de conservação quando têm experiências diretas com o mundo natural. Ademais, como a maioria da humanidade vive em cidades, os seres humanos experimentam a biodiversidade principalmente através do contato com a natureza urbana.

Recentemente viajei a Campo Grande para uma reunião de trabalho com a bióloga Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul (IAA). Desde a década de 1980, os incessantes esforços científicos da doutora Neiva Guedes têm sido decisivos para a preservação desta magnífica ave. Também participaram da reunião os pesquisadores do IAA e meu orientando de mestrado, o biólogo João F. C. Bohrer. O projeto de mestrado de João Bohrer, intitulado “Araras Urbanas de Rondonópolis” objetiva mapear as áreas verdes da zona urbana da cidade, usadas para alimentação, pernoite e nidificação das araras-canindé. Na reunião, trabalhamos a ideia de uma parceria com o IAA, dado que Neiva e sua equipe vêm desenvolvendo vários projetos de pesquisa com populações de araras estabelecidas na cidade de Campo Grande. Evidentemente essa expertise é muito importante para o estudo com as araras-canindé que estamos realizando em Rondonópolis.

Volto à pergunta: o que ganham os rondonopolitanos com o Projeto Araras Urbanas? A resposta é evidente, porque é biofílica: ao mapearmos essas áreas verdes, e propormos medidas para sua conservação, estaremos garantindo um ecossistema urbano mais amigável não apenas às araras e outros animais silvestres, mas também aos primatas humanos que o habitam.

(*) Fabio Angeoletto é professor do Mestrado em Geografia da UFMT. Twitter: @JupiterFulgor