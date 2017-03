Presidente do sindicato, Geane Lina, espera que o prefeito Zé Carlos do Pátio acate a decisão judicial que obriga o município a convocar os aprovados dentro de 30 dias

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur), Geane Lina Teles, disse ontem que a entidade é contra a posição do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) de recorrer da decisão do juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, que determinou a convocação dos aprovados no concurso público, realizado no ano passado, dentro do prazo de 30 dias. A decisão foi publicada na semana passada, porém, até a tarde de ontem, a Prefeitura de Rondonópolis ainda não havia sido intimada.

“O Sispmur luta pela realização de concurso desde o ano de 2008 para todas as áreas do serviço público municipal. Sem a convocação dos aprovados, o município acaba tendo sérios prejuízos financeiros, a exemplo do impacto direto no Instituto de Previdência dos Servidores [Impro]”, explica a sindicalista.

Geane afirma que, no último dia 16 de fevereiro, enviou um ofício ao prefeito Zé Carlos do Pátio alertando sobre o impacto e prejuízos resultantes da não convocação dos aprovados no concurso público realizado pela gestão anterior. “O Sispmur é a favor da convocação e nomeação dos aprovados de imediato e tem posição contra a ideia do prefeito de recorrer da decisão judicial”, reiterou a sindicalista

ENTENDA O CASO

Conforme foi publicado pelo A TRIBUNA em sua edição do dia 23 de março, o prefeito Zé Carlos do Pátio tem 30 dias para convocar e nomear os 286 aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis no ano passado. A determinação partiu do juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros.

De acordo com um dos representantes dos aprovados, Juliano Almeida, a decisão da Justiça já era esperada, uma vez que os aprovados corriam o risco de terem seus direitos cerceados pelo prefeito Zé do Pátio. “Entramos com esta ação cobrando por justiça e em menos de dez dias já tivemos uma resposta. Estamos certos dos nossos direitos e queremos assumir os nossos cargos para a prestação de serviços para o poder público”, disse.