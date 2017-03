Sindicalista é baleado em tentativa de assalto

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Rondonópolis e Região (STTRR), Luiz Gonçalves da Costa (56), foi baleado no final da tarde de ontem (17), na sede da entidade, durante uma tentativa de assalto.

Luiz foi abordado por dois indivíduos e reagiu a ação entrando em luta corporal com um deles, quando acabou levando um tiro na perna. De acordo com as informações repassadas por funcionários do Sindicato, o presidente do STTRR estava na sede com outros colaboradores, quando a dupla entrou no local e exigiu que eles entregassem todo o dinheiro existente na sede.

Os colaboradores foram ameaçados e obrigados a deitar no chão, e o presidente acabou reagindo a ação, entrou em luta com um dos bandidos e foi baleado. Ele também levou duas coronhadas na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima e a encaminhou até o hospital. Apesar do susto, Luiz passa bem. Ainda conforme funcionários do local, toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança e os criminosos não esconderam o rosto, o que pode facilitar o trabalho de investigação da polícia.