Procedimentos de cardiologia de alta complexidade pelo SUS começaram a ser realizados nesta semana na Santa Casa.

A população de Rondonópolis e região já não precisa se deslocar para Cuiabá quando da necessidade de serviços de cardiologia de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Uma portaria foi publicada na sexta-feira passada (24/3) e, desde esta segunda-feira (27/3), esses serviços começaram a ser realizados na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. As cirurgias cardíacas de alta complexidade e exames cardiológicos avançados eram uma das grandes carências na área da saúde pública no município.

O começo dos procedimentos de alta complexidade em cardiologia pelo SUS foi anunciado ontem (29/3) ao Jornal A TRIBUNA pelo vice-diretor presidente da Santa Casa, o médico Kemper Carlos Pereira, o qual avaliou que a oferta do serviço é uma grande conquista para a população da cidade e região, especialmente a mais carente. Ele observa que, assim como ocorria quando da ausência da UTI Pediátrica no município, muita gente acabou morrendo na longa espera por vagas para realização de procedimentos cardiológicos diversos em Cuiabá.

Nos primeiros dias da vigência desses novos serviços, a Santa Casa já realizou, por exemplo, procedimentos de cateterismo e angioplastia. Kemper Pereira observou que as chamadas cirurgias de peito aberto, também autorizadas, devem começar em breve. A Santa Casa informou que já vem se organizando, com a compra de materiais e insumos, para poder realizar essas cirurgias de peito aberto. O diretor esclareceu que a Santa Casa vai atender as demandas na área dentro do limite de recursos contratualizado pelo Estado (veja box nesta página).

Entre os procedimentos que a Santa Casa passa a realizar pelo SUS estão os mais diversos serviços em cardiologia de alta complexidade, como cateterismo, angioplastia, revascularização, implante de marca-passo, implante de prótese valvar, correção de aneurisma, entre outros, além de exames avançados como ergometria, ecocardiograma, holter, entre outros. Até então, os pacientes locais precisavam esperar por até cinco meses ou mais na fila, para se submeter a alguns desses procedimentos pelo SUS em Cuiabá.

Com a habilitação da Santa Casa como unidade de assistência em alta complexidade cardiovascular pelo SUS, o Ministério da Saúde garantiu o valor anual de mais de R$ 3,9 milhões para o serviço cardiovascular na unidade hospitalar. Além disso, houve uma negociação com o Governo do Estado para que fosse feita a complementação em alguns procedimentos que a tabela SUS está defasada.

Havia uma expectativa para a vinda do governador Pedro Taques para inauguração do serviço em Rondonópolis, mas até agora não foi definida.

Mínimo de procedimentos exigidos na habilitação:

Cirurgia Cardiovascular – 15 atos operatórios/mês em Cirurgia Cardiovascular ou 180 cirurgias Cardiovasculares/ano;

Cirurgia Vascular – 15 atos operatórios/mês em cirurgia vascular de alta complexidade ou 180 cirurgias vasculares/ano;

Extra cardíacos – 10 atos operatórios/mês em cirurgia endovascular extra cardíaca;

Procedimentos em Cardiologia Intervencionista – 12 procedimentos intervencionista / mês no mínimo;

Laboratório eletrofisiologia – 60 procedimentos anuais de alta complexidade em laboratório de eletrofisiologia

Ergometria: no mínimo 80 exames/ano;

Holter: no mínimo 30 exames/ano;

Ecocardiograma: no mínimo 130 exames/ano;

USG com doppler colorido de três vasos: no mínimo 80 exames/ano;