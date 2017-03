Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização Sobre o Autismo. Por isso, a Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (ARPTA) promove a partir de hoje (29), uma série de atividades com a proposta de disseminar informações sobre o universo autista, contribuir com a inserção de portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) na sociedade, além de quebrar preconceitos.

A programação terá início na Câmara Municipal, às 14 horas, na sessão ordinária. O objetivo é falar sobre o TEA para os legisladores, bem como buscar apoio para as atividades da associação.

Na sexta-feira (31), haverá palestra na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, localizada na Rua Rio Branco (antigo Bigolin), no bairro La Salle, com profissionais da área.

No sábado (1º), a programação continua com um café da manhã com cinema, no Rondon Plaza Shopping. Na sessão especial, o som estará baixo e a luz ficará acesa, tudo para deixar as crianças mais a vontade. Família e amigos são convidados a participar, para que o momento de diversão fique ainda mais completo.

O encerramento da Semana do Autismo acontece no domingo (2), com uma caminhada para conscientização, com concentração às 16h em frente ao shopping, aberta para toda a comunidade.

Em visita ao A TRIBUNA para divulgar o evento, Luciane Borges Tavares de Freitas, Pierre Inácio de Freitas, Shirlei Silva de Jesus Nascimento, Maria Rubervania Duarte Mendonça, Gabriel Duarte Mendonça e Eliane Adriana de Lima Costa, integrantes da Associação, lembraram que com as atividades, a entidade busca divulgar não só seu trabalho, como unir mais pais de autistas ao movimento.

“Queremos que as pessoas conheçam nossa associação. Sabemos que muitos não procuram por vergonha, devido ao preconceito que existe, mas asseguramos que conosco os pais podem saber que vão encontrar todas as orientações e informações”, comentou Luciana Freitas. “Somente com informação sobre o que é o autismo é que as pessoas vão deixar de ter preconceito”, acrescentou Shirlei Nascimento.

PROBLEMAS

Conforme os membros da ARPTA, a educação para as crianças e adolescentes autistas passa por problemas em Rondonópolis, tanto em âmbito estadual como o municipal.

As salas de aulas em que exista alguém com TEA precisam ter auxiliares para os professores, o que não vêm ocorrendo. No caso do Estado, por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) já foi acionada pelo Ministério Público Estadual (MPE-MT), e continua recorrendo das decisões judiciais. Devido a falta de auxiliares, crianças estão fora da escola.