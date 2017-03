A Escola Municipal Rural São Domingos Sávio, localizada no vilarejo Naboreiro, na zona rural de Rondonópolis, e que tem décadas de existência, continua enfrentando problemas devido a um impasse entre a comunidade local e o Município de Rondonópolis.

Anteontem (7), conforme relatado por moradores da localidade para a reportagem, professores foram impedidos de entrar na unidade escolar devido a um protesto de pais e alunos. A comunidade tem se mostrado insatisfeita com a falta de professores na escola e as mudanças promovidas pela atual gestão.

As aulas, que deveriam ter começado no dia 20 de fevereiro, não começaram na data e não estão regulares. Conforme as informações, os educadores para a escola já foram designados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas, devido a distância, alguns acabaram desistindo de lecionar na escola. Uma professora, por exemplo, caiu de moto ao seguir pela estrada de chão entre Rondonópolis e Naboreiro para dar aulas, e desistiu da vaga.

Desde 2014, a escola do Naboreiro é administrada pelo Município. Ela foi municipalizada após o término de um contrato de comodato de 20 anos, período em que foi comandada por uma instituição italiana que atua no Naboreiro há várias décadas.

O trabalho da instituição sempre foi muito elogiado, e fez inclusive com que a unidade apresentasse um dos melhores números entre as escolas municipais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Além disso, os professores que atuavam na escola até o fim de 2016, trabalham na unidade há vários anos, conhecem os alunos, os moradores do Naboreiro e a vizinhança, além de viverem na região, o que de acordo com os pais de alunos, facilita que os mesmos se desloquem para a escola em dias chuvosos, já que a estrada apresenta atoleiros em diversos pontos.

O temor da comunidade, é que com professores de Rondonópolis tendo que viajar até o local todos os dias, em determinadas situações, como os dias de chuva, os estudantes acabem ficando sem aulas.

Pelo fato de ser agora Municipal e o contrato de comodato não ter sido renovado, a Secretaria de Educação precisa contratar para atuar na unidade professores aprovados em concursos ou processos seletivos, e respeitar a ordem de aprovação dos professores. Sendo assim, o desacordo entre as partes continua.