Seduc abre inscrições para o Exame Supletivo Online

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) abriu inscrições para a realização das Provas do Exame Online da Educação Básica – Ensino Fundamental e Ensino Médio e da certificação do aluno. Os interessados devem se cadastrar no site da Seduc. O processo é gratuito. O dia e o local para fazer o exame online serão escolhidos pelo aluno, atendendo as necessidades do candidato. A avaliação é presencial e ocorrerá em todas as Unidades dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (Cejas) de Mato Grosso.

Esta é uma oportunidade para que jovens e adultos que não concluíram seus estudos consigam a certificação. Podem se inscrever para o exame de Ensino Fundamental o candidato cuja idade, na data da prova, for igual ou superior a 15 (quinze) anos; para o Ensino Médio, o candidato cuja idade, na data da prova, for igual ou superior a 18 (dezoito) anos, independentemente de comprovação da escolaridade anterior. O candidato retido no último ano do Ensino Médio poderá se inscrever na(s) área(s) em que não obteve êxito.

CADASTRO

Ao acessar o portal, o interessado deve preencher um cadastro, contendo nome, filiação, município de nascimento (naturalidade), número do documento de identidade (RG e outro similar), com a sigla do órgão expedidor e UF emitente, número do CPF (exceto para indígenas), etapa na qual está se inscrevendo, data, local e período da(s) prova(s).

O coordenador do Exame Online, Antonio Marcos Passos, explica que antes de realizar o agendamento das provas, o candidato precisa, obrigatoriamente, preencher um questionário socioeconômico. “Também é no momento da inscrição que o candidato faz a escolha do Centro de Educação de Jovens e Adultos de sua cidade ou de uma cidade mais próxima da sua residência, ou ainda outro de sua preferência, para realização das provas”.

No ato do pré-cadastro o Sistema gera para o candidato, um comprovante de inscrição com número de protocolo, o qual deve ser apresentado no momento da confirmação deste no CEJA.

AS PROVAS

A partir de 2014, as provas passaram a ser realizadas apenas por Áreas do Conhecimento, haja vista o alinhamento entre o Exame Online e os Parâmetros Curriculares Nacionais e Orientações Curriculares para a EJA em Mato Grosso. Sendo, Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática. Ao todo são 20 (vinte) questões objetivas e o peso equivalente para cada questão corresponde a 0,5 (meio ponto), totalizando 10,0 (dez) pontos.

As provas serão realizadas entre 13 de março e 22 de dezembro de 2017, sendo que o período entre 11 a 22 de dezembro fica reservado, prioritariamente, para realização de reagendamentos, solicitados por meio de Recurso.