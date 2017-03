O secretário de Trânsito de Rondonópolis, Rodrigo Metello, confirmou que estará nesta terça-feira (7), na Câmara de Vereadores, participando da reunião da Ordem do Dia. Na ocasião, ele prestará esclarecimentos sobre os “apagões” constantes no sistema semafórico na região central, principalmente nos fins de semana, gerando tumulto e riscos de acidentes no trânsito, assunto que vem sendo abordado com bastante ênfase pelo jornal A TRIBUNA.

A confirmação da ida do secretário foi dada por ele em reunião na tarde desta segunda-feira (6) com os vereadores Fabio Cardozo (PPS) e subtenente Guinancio (PSDB), autores do requerimento aprovado na sessão ordinária de quarta-feira passada (1).

Os vereadores explicaram que o objetivo do requerimento foi para buscar informações, visando ajudar a resolver este problema. “Ficamos preocupados com as informações que surgiram de que seria um problema interno, ocasionado por questões do não pagamento de horas-extras”, disse o vereador subtenente Guinancio. “Então, apresentamos o requerimento no sentido de buscar esclarecer, ajudar a encontrar uma solução e dar uma satisfação para opinião pública”, completou o primeiro secretário da Casa, vereador Fábio.

Rodrigo confirmou que a Setrat não tem pessoal disponível para dar assistência nos semáforos em fins de semana e feriados, por conta do não pagamento de horas extras, que não está previsto no novo PCCV. “Até o ano passado, a equipe de manutenção de semáforos trabalhava em sistema de plantão nos finais de semana. Porém, devido aos novos PCCVs, não está garantido a eles o pagamento pelas horas extras e o serviço fica comprometido nestes dias (finais de semana)”, explicou.

O secretário disse, ainda, que os problemas enfrentados no sistema nos últimos finais de semana, praticamente, já foram resolvidos, restando apenas o do cruzamento da avenida Marechal Rondon com a rua Rio Branco. “Que é um problema na fibra óptica, que ainda não foi localizado, mas que está se buscando resolver o mais rápido possível”, disse Rodrigo, que estava acompanhado da arquiteta e urbanista Noeme Matos, que é servidora do município.

O novo sistema implantado no ano passado em Rondonópolis, conforme divulgado, é todo informatizado e interligado por fibra óptica à uma central de controle, o que possibilita a supervisão dos equipamentos de forma online.