O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), Marco Marrafon, afirmou ontem ao Jornal A TRIBUNA que o Governo do Estado tem se esforçado para atender as principais necessidades das escolas estaduais existentes em Rondonópolis. Para tanto, anunciou uma série de investimentos e intervenções que vão contemplar as principais carências existentes nas unidades. Inclusive, hoje (30/3) o Estado vai lançar o programa Pró-Escolas visando melhorias no segmento.

Marco Marrafon garantiu que a Escola Estadual Marechal Dutra, Centro, que se encontra com dependências em estado crítico, passará por uma reforma completa. Atestou que o projeto dessa reforma está na fase final e, em breve, deve ser licitada. Já a continuidade da reforma geral na Escola Estadual Adolfo Augusto Moraes, na Vila Aurora, que está parada desde o ano passado, deve ter a data da nova licitação publicada nos próximos dias.

O secretário repassou ainda que a Seduc enviou carteiras novas para o atendimento das necessidades das escolas na cidade. Em relação à Escola Estadual Santo Antônio, ele informou que o Estado já adquiriu aparelhos de ar-condicionado e que os mesmos devem chegar nas próximas semanas na unidade. Além disso, atestou que, dentro de uma licitação realizada nesta semana, ao menos cinco escolas estaduais da cidade vão ser contempladas com pintura geral.

Quanto às escolas que atuam em período integral em Rondonópolis, Marrafon externou que vão ser contempladas com uma série de adequações necessárias. Também destacou que a Seduc vai lançar ainda neste ano no município a construção de quatro novas escolas estaduais na cidade, beneficiando, por exemplo, regiões como Padre Lothar/Mathias Neves e Alfredo de Castro/Grande Conquista.

Marco Marrafon recebeu ontem uma visita do deputado estadual Sebastião Rezende, o qual enfatizou para a reportagem que tem atuado constantemente junto ao secretário para que essas melhorias nas escolas estaduais de Rondonópolis possam ocorrer. O parlamentar lembrou que, no mês passado, articulou uma reunião entre os diretores das escolas estaduais da cidade com o secretário para discutir demandas locais.

ESCOLA TIRADENTES

A partir da informação do adiamento da implantação da escola estadual militar em Rondonópolis, Sebastião Rezende esteve em conversa com o secretário Marco Marrafon, que acatou a proposta apresentada ontem. Dentro do planejamento estratégico, Rondonópolis seria contemplada em um segundo lote de municípios com esse modelo diferenciado de escola, considerando a necessidade de conclusão da construção no bairro Maria Tereza, que vai abrigar a unidade.

Rezende apresentou ao secretário a proposta de adiantar a instalação da Escola Militar Tiradentes em Rondonópolis para ainda este ano, utilizando alguma estrutura já existente no município, até que o prédio em construção no bairro Maria Tereza seja concluído. Com isso, seria possível implantar o mais rápido possível a escola militar em Rondonópolis, mudando para o prédio programado inicialmente quando da sua conclusão. Vários locais para sediar temporariamente a Escola Tiradentes foram sugeridos e devem passar por um estudo agora.

A equipe técnica da Seduc ficou de trabalhar para tomar as providências necessárias para adiantar a implantação da escola militar em Rondonópolis.