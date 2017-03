Sebastião Rezende assume presidência municipal do PSC

O deputado estadual Sebastião Rezende assume a presidência municipal do PSC (Partido Social Cristão) de Rondonópolis, que vinha sendo dirigido pelo vereador Elton Mazette. A posse ocorre durante realização de um encontro regional do PSC, a partir das 19h de hoje (16/3), na Câmara Municipal de Rondonópolis.

O presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo Pereira, o presidente estadual do partido, o deputado federal Victório Galli, e lideranças da região confirmaram presença no encontro de hoje em Rondonópolis. Aproveitando o evento, também será promovido um ato de filiação coletiva ao PSC entre os interessados.

Rezende externou à reportagem que pretende garantir uma movimentação maior ao PSC a partir de agora, intensificando os trabalhos na cidade e na região. “A gente quer fortalecer o partido na região, atraindo novas lideranças e buscando filiações dos mais variados segmentos, como da classe empresarial, do meio comunitário, dos clubes de serviços, do meio religioso, dentre outros”, externou.

Por Rondonópolis ser a cidade pólo do Sudeste do Estado, Rezende atesta que é possível, a partir da presidência municipal, ter uma atuação regional e uma interação junto aos 19 municípios da região. Atualmente, o PSC na região é representado pelos vice-prefeitos das cidades de São José do Povo e de Pedra Preta, bem como por vereadores em vários municípios, incluindo um em Rondonópolis.

Conforme Rezende, o PSC é um partido com uma visão cristã, que atua na defesa e no fortalecimento da família e buscando a preservação da vida, em vários sentidos. “O partido não abre mão disso!”, afirmou ele, fazendo um convite para que pessoas com essa mesma visão possam se filiar ao PSC.

Sebastião Rezende é engenheiro civil desde 1986, formado em direito em 1998, advogado e, a partir de 2002, ingressou na carreira política, sendo eleito deputado estadual. Hoje exerce o cargo pelo 4º mandato consecutivo. Nos dois últimos mandatos, foi o terceiro parlamentar mais votado e com votos em 100% dos municípios.