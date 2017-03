São Paulo pressiona, mas Corinthians empata no Paulistão

O JOGO

São Paulo e Corinthians empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Foi o quarto jogo sem vitória de cada equipe no torneio – quinto se computada uma partida pela Copa do Brasil –, mas o resultado foi pior para a equipe tricolor.

O Tricolor caiu para a segunda posição do Grupo B, empatado em pontos com o Linense (17), mas com uma vitória a menos (5 a 4), só que garantiu a classificação para as quartas de final com a derrota do RB Brasil para o Botafogo.

O Timão continua na primeira colocação do Grupo A, garantido nas quartas de final. Com esse empate, o Palmeiras, líder do Grupo C, garantiu a liderança geral da primeira fase.