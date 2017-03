Com um time misto, o São Paulo jogou melhor do que o Santo André neste domingo, no Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Mas a goleada por 4 a 1 sobre o time do ABC foi marcada por dois erros da arbitragem. Cícero estava impedido quando fez o primeiro do Tricolor, e Luiz Araújo desviou com o braço no terceiro. Houve muita reclamação do Ramalhão, que chegou a esboçar uma reação. De qualquer forma, como tem sido rotina no time tricolor, a partida teve pitadas fortes de emoção.

Aos quatro minutos do primeiro tempo, o time do ABC cortou mal uma cobrança curta de escanteio e Luiz Araújo cruzou rasteiro, vendo a bola passar por Lugano até encontrar Cícero, impedido e pronto para empurrá-la às redes. O previsível segundo gol do São Paulo saiu em uma jogada coletiva: aos 26 minutos, o time recuperou a bola na defesa e Jucilei lançou para Júnior Tavares, que abriu na esquerda para Luiz Araújo tocar rasteiro para Cueva ampliar.

No segundo tempo, o São Paulo continuou criando e se movimentando na frente, mas levou o gol, como vem ocorrendo, em um acúmulo de falhas individuais. Lugano tentou um drible na defesa, perdeu a bola, cometeu falta e, na cobrança, a bola passou pelos defensores e por Sidão até Leonardo descontar, aos 15.

O terceiro gol do Tricolor Paulista veio quando Thiago Mendes lançou, Wellington Nem girou na área e chutou. No rebote, Luiz Araújo deu carrinho e a bola bateu em seu braço antes de balançar as redes, aos 30. Gilberto deixar sua marca, após Thiago Mendes receber cobrança de escanteio e cruzar na cabeça do centroavante, aos 43 minutos da segunda etapa.

Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 15h, para encarar o Palmeiras, na casa do rival. No mesmo dia, só que às 14h, o Santo André recebe o Botafogo-SP, no estádio Bruno José Daniel.

Antes disso, o Tricolor Paulista tem desafio pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o ABC-RN, às 18h30, quarta-feira, no estádio do Morumbi. O jogo de volta será no dia 15 de março, no mesmo horário, em Natal.