A culpa da ineficiência, até agora, da atual gestão de Zé Carlos do Pátio (SD) à frente da Prefeitura de Rondonópolis tem que ser dividida entre o prefeito e o deputado federal Adilton Sachetti (PSB). A declaração foi feita ontem pelo vereador Thiago Muniz (PPS). “A atual gestão apresenta deficiências para as quais existe a solução, como a situação dos buracos nas vias públicas e os problemas no Pronto Atendimento Municipal, onde existe falta de alguns insumos e demora no atendimento”, exemplifica o vereador.

Ele explica que não adianta a sociedade jogar a culpa somente no prefeito, pois o deputado Adilton Sachetti indicou 30% dos servidores em cargos estratégicos para a administração. “Hoje, a Coder está passando por algumas dificuldades financeiras, porque a Secretaria de Infraestrutura, que tem como secretária uma indicação do Adilton, não libera os pagamentos. No PA. que também passa por dificuldades, está na chefia uma indicada do deputado Sachetti. Sendo assim, ele também é responsável pela má gestão destes serviços”, reitera o parlamentar.

De acordo com o vereador, já está mais do que na hora do deputado intervir, chamando a atenção e cobrando mais produtividade de seus indicados e também conseguir a liberação de emendas federais para investimento na cidade.