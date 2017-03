O deputado federal Adilton Sachetti (PSB) afirmou ontem que ainda é cedo para fazer uma avaliação dos primeiros meses da administração do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). “Uma avaliação da gestão de Pátio ainda é prematura e a política tem muita coisa em jogo, como a vida de centenas de servidores públicos que o prefeito tem que trabalhar primeiramente para consolidar a sua administração e a máquina pública andar como deve. Por medidas econômicas, o prefeito ainda não terminou a formação de sua equipe, mas deve fazer isso em breve para apresentar um bom trabalho à população”, pondera o deputado federal.

De acordo com Sachetti, devido ao enfrentamento de problemas de saúde e as atividades como parlamentar em Brasília (DF), ele tem se mantido um pouco distante da administração municipal. “Para uma avaliação destas tenho que estar mais presente na cidade. No entanto, estou fora do município trabalhando a liberação de emendas para investimentos em vários setores, não só de Rondonópolis, como de outros municípios do Estado. As medidas de contenção de gastos que o Zé do Pátio vem tomando estão corretas, pois os reflexos da crise estão presentes na economia e no dia a dia da população. Muitas prefeituras pelo país não estão conseguindo nem honrar a folha de pagamento e Rondonópolis está com a folha em dia, inclusive com reposição inflacionária nos salários dos servidores”, afirma.

O deputado passou boa parte do final de semana no gabinete do prefeito Zé do Pátio, acompanhado do vice-prefeito Ubaldo Barros (PTB). “Fui fazer uma visita e falar sobre gestão de recursos e também da problemática das estruturas dos distritos industriais da cidade. Um deles, o Vetorasso, que já está sendo atendido com recuperação dos pontos mais críticos de suas vias”, repassou o parlamentar.