Rondonopolitano é eleito Mister Mato Grosso 2017

O jovem Hugo Cardoso de Freitas (24), eleito no dia 10 de março Mister Rondonópolis, venceu também o concurso Mister Mato Grosso 2017 realizado anteontem (19), em Cuiabá, e vai representar o Estado no Mister Brasil 2017, com previsão de ser realizado em novembro.

Hugo concorreu ao título com outros 30 candidatos, e agora deve focar na preparação para o concurso nacional. O jovem, que disputou pela primeira vez um concurso no Mister Rondonópolis deste ano, já leva para casa duas vitórias consecutivas. Além da faixa, Hugo também ganhou um prêmio em dinheiro, brindes e tratamentos de beleza.

Motorista em uma empresa da família, Hugo mora no Jardim Iguaçu e é pai de uma menina de quatro anos, que acompanhou o concurso. Como já havia declarado ao vencer o Mister Rondonópolis, ele disse que não pretende deixar o trabalho para seguir carreira. “A partir do segundo semestre deste ano, pretendo cursar educação física. Ser professor de educação física é o meu objetivo. Amigos e familiares me incentivaram a participar do concurso, mas não pretende deixar o trabalho ou estudos para seguir a carreira de modelo”, disse.

Para o Mister Mato Grosso, ele intensificou os treinos de exercícios físicos e teve maior cuidado com a alimentação, o que deve acontecer também até o Mister Brasil.