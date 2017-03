A “Rodovia do Peixe” (MT-471), estrada estadual em Rondonópolis que sempre sofre com a proliferação de buracos durante a época da chuva, começou a ser contemplada com um trabalho de restauração e aplicação de microrrevestimento no pavimento. O serviço deve trazer melhor trafegabilidade e menos reclamações entre os usuários dessa estrada turística.

Os trabalhos na “Rodovia do Peixe” começaram durante o período de carnaval, na semana passada, devendo ficar pronto em até 30 dias. Ao todo são 24 quilômetros de pavimentação que vão receber os serviços de tapa-buraco/restauração, microrrevestimento, roçada das margens e conserto de meios-fios. Em alguns trechos mais danificados, na verdade, vai haver a chamada reciclagem total do pavimento.

O contrato dos serviços na “Rodovia do Peixe” é da Construtora Vipps, mas vem sendo executado pela construtora Tripolo. O empresário Fausto Bortolini, da Tripolo, explicou à reportagem que os trabalhos em andamento na “Rodovia do Peixe” têm uma função de revitalização e impermeabilização do pavimento.

Atualmente, as equipes atuam na restauração do pavimento da “Rodovia do Peixe” e, nos próximos dias, entrará com a aplicação do microrrevestimento. Devido às obras, os motoristas devem ficar atentos, pois vem sendo necessária interrupção do tráfego na rodovia, de forma alternada em cada sentido.

Além da “Rodovia do Peixe”, também fazem parte do mesmo contrato os serviços de restauração e aplicação de microrrevestimento no acesso à Fátima de São Lourenço (trecho da MT-270), perfazendo 29,4 quilômetros; no acesso às águas quentes de Santa Elvira; no acesso às águas quentes da Serra de São Vicente; e no acesso à cachoeira da Fumaça.

O cronograma é que os serviços iniciem na estrada de acesso às águas quentes de Santa Elvira nesta segunda-feira (6/3). Nesta mesma data, começa a aplicação do microrrevestimento na estrada de acesso à cachoeira da Fumaça.

A restauração e a aplicação do microrrevestimento na estrada de acesso a Fátima de São Lourenço já estão prontas.