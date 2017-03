O deputado estadual Sebastião Rezende está reivindicando a viabilização de um projeto complementar à canalização do Córrego Canivete, com a implantação de novas pontes para travessias ao longo do trecho que será beneficiado com as obras. São aproximadamente 40 bairros nas imediações do Córrego Canivete, onde a comunidade anseia por esse projeto complementar.

Conforme Rezende, a canalização do Canivete em andamento envolve 2,7 quilômetros de obras, com a garantia de R$ 13,417 milhões, mas que não contempla a construção de novas travessias (pontes) ao longo desse trajeto. A partir de reunião realizada no final do ano passado, envolvendo a comunidade, o parlamentar externa que foi apontado o anseio popular pela construção de mais pontes no trajeto.

A partir disso, Rezende conta que começou a trabalhar junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) para que a empresa responsável pela fiscalização e projetos da canalização do córrego Canivete (a CPOL Consultoria de Obras e Projetos Ltda.) fizesse uma visita in loco às obras no intuito de fazer um estudo para implantação de novas pontes que venham atender as comunidades. Na semana passada, um dos fiscais fez a visita nas obras na companhia do parlamentar.

Na visita realizada às obras, Rezende conta que solicitou a elaboração de um projeto técnico que contemple novas pontes para travessia ao longo dos 2.700 metros de canalização. “Estas pontes não estão no projeto original, precisamos urgente ter os projetos complementares e trabalhar para viabilizar os recursos pra estas pontes sobre o Córrego Canivete”, externou o deputado, informando que secretário de Infraestrutura do Estado determinou a seu pedido a elaboração desses projetos complementares.

O estudo que está sendo feito pela empresa CPOL vai definir, por exemplo, em que pontos serão necessárias novas pontes. A princípio, Rezende disse que um dos locais que necessita de ponte é na Rua Porto Alegre, que corta o canal. Outro local que se vislumbra uma nova ponte é na continuação da rua que passa ao lado do centro de evangelismo da Assembleia de Deus. A princípio, estima-se a necessidade de quatro pontes ao longo dos 2,7 quilômetros.

Assim que o projeto complementar relativo às novas pontes estiver pronto, o mesmo será discutido com o Estado, Prefeitura e comunidade. A partir daí, será preciso viabilizar os recursos para sua concretização. Para isso, Rezende espera, primeiro, ver se a Prefeitura entrará com alguma contrapartida, para então buscar o restante junto ao Estado. “Quando estiverem terminadas as obras de canalização, temos de estar com os recursos já assegurados para iniciarmos as travessias”, espera o deputado.