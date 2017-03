Conforme repassado pela concessionária, uma das garantias já previstas em contrato é a reformulação viária no Trevão

A reunião realizada ontem no paço municipal entre Prefeitura de Rondonópolis e a concessionária Rota do Oeste terminou sem a garantia da implantação de passarelas para passagem de pedestres no trecho da travessia urbana local da BR-163/364. Agora o prefeito Zé Carlos do Pátio pretende articular uma nova reunião entre Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável por regular a concessão, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Rota do Oeste e bancada federal do Estado para debater novamente a necessidade de novos equipamentos públicos ao longo da travessia urbana, especialmente de passarelas para segurança da população local.

Além do prefeito e integrantes da sua equipe, vários vereadores, representantes de entidades diversas, sejam empresariais ou comunitárias, prestigiaram a reunião de ontem e reforçaram as cobranças por melhorias no trecho urbano da rodovia. Os presentes puderam dirimir dúvidas junto a concessionária e também fazer sugestões e revindicações que contemplem as necessidades dos moradores/motoristas que fazem uso do trecho urbano da rodovia. Conforme repassado pela concessionária, uma das garantias já previstas em contrato é a duplicação dos 2,3 quilômetros restantes de trecho urbano entre o Trevão e a Nortox. Também está garantida a reformulação viária no Trevão, com a construção de um viaduto no local.

Zé do Pátio lamentou que a concessão da rodovia não contemplasse equipamentos públicos essenciais para a segurança dos usuários na travessia urbana em Rondonópolis, apontando se tratar de um erro primário. “O que a gente fica assustado é a ANTT, órgão que regula a concessão, não colocar os equipamentos necessários para atender uma travessia urbana. Isso é um absurdo!”, avaliou. “Na travessia urbana de uma cidade do porte de Rondonópolis não colocar passarelas é um erro primário”, reforçou. “Quero convidar a nossa bancada federal para nos ajudar a resolver essa questão da travessia urbana”, acrescentou o prefeito, pontuando que os parlamentares têm sido grandes parceiros em prol da cidade e que, nesse caso, será preciso contar com eles novamente.

O gerente de comunicação e relações institucionais da Rota do Oeste, Roberto Madureira, e o gestor de relacionamentos da concessionária, Fábio Abritta, prestigiaram a reunião e deram as explicações aos presentes. Roberto informou que a previsão é que a construção do viaduto no Trevão e da duplicação dos 2,3 quilômetros remanescentes na travessia urbana comecem ainda em 2017, dependendo da solução do financiamento pleiteado junto ao BNDES. “O grande benefício dessa reunião foi fazer com que a comunidade e a Prefeitura entendessem que somos parceiros nas demandas necessárias e não contempladas, no sentido de levá-las até a ANTT”, avaliou para a reportagem.

Roberto Madureira explicou que a Rota do Oeste não pode fazer garantias de novas obras, sem o estudo e o aval da ANTT, considerando que novos projetos causam impactos orçamentários e no valor da tarifa. Nesse sentido, expôs que já fez a solicitação de algumas passarelas para a travessia urbana em Rondonópolis junto a ANTT, por entendê-las como necessárias atualmente. Para a reportagem, ele esclareceu que a ANTT não previu grandes melhorias na travessia urbana local, porque está prevista em contrato a construção de um contorno rodoviário em Rondonópolis, entendendo que a obrigação da concessionária é garantir o tráfego de longa distância. Com o contorno, a travessia urbana passa ser tráfego local, com redução do fluxo de veículos pesados.