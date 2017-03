A reunião prevista para acontecer ontem (7), durante a Ordem do Dia na Câmara Municipal de Rondonópolis com o atual secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Rodrigo Metello, foi adiada e deve acontecer somente na próxima semana.

O secretário foi convidado a comparecer à Casa de Leis para prestar esclarecimentos sobre os problemas envolvendo o sistema semafórico da cidade, que tanto têm causado transtorno aos rondonopolitanos. Contudo, ao serem informados sobre uma coletiva de imprensa que seria realizada na Prefeitura de Rondonópolis, os vereadores desmarcaram a importante reunião e seguiram para o Paço Municipal, para participar do anúncio da convocação de aprovados no concurso público, que reuniu a grande maioria da imprensa da cidade [veja notícia na página A*3 desta edição].

Alguns jornalistas que estavam na Casa de Leis para acompanhar a reunião com Rodrigo Metello e saber qual o motivo das constantes falhas no sistema semafórico do Município, consideradas graves, já que o risco de acidentes de trânsito existe, acabaram sem as informações.

Conforme alguns vereadores, a reunião foi desmarcada para atender um pedido do prefeito, que teria solicitado a presença dos parlamentares no Paço Municipal. A reunião com o gestor da Setrat foi marcada após a aprovação de um requerimento na sessão ordinária da última quarta-feira (1).

O novo sistema implantado no ano passado em Rondonópolis, conforme divulgado, é todo informatizado e interligado por fibra óptica à uma central de controle, o que possibilita a supervisão dos equipamentos de forma online.

Informações repassadas à reportagem dão conta de que um único servidor é capacitado para operar o equipamento, e o mesmo trabalha 6 horas por dia. Com isso, além da proibição de horas extras para conter gastos, um único servidor fica impossibilitado de trabalhar 24 horas por dia, incluindo os finais de semana.

Em consequência, quando os equipamentos apresentam defeitos nos finais de semana, por exemplo, não existem servidores para solucionar o problema, conforme já noticiado anteriormente pelo A TRIBUNA.

A última informação divulgada sobre as falhas, é de que os problemas enfrentados nos últimos finais de semana, praticamente, já foram resolvidos, restando apenas o do cruzamento da avenida Marechal Rondon com a rua Rio Branco.

Agora, a expectativa é que o impasse com servidores para operação e manutenção do perfeito funcionamento dos semáforos, também seja solucionado.