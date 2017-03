O Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo, realizado nesta quarta e quinta-feira (15 e 16.03) no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, contou com extensa programação de palestras e apresentações técnicas. Coordenado pela equipe da secretaria adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o evento contou com a adesão de 40 municípios e foi considerado um sucesso.

De acordo com o secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro, o encontro serviu para aproximar os gestores e criar um canal de comunicação para a troca de informações. “A nossa intenção com a realização dessa iniciativa é promover a articulação entre os agentes que atuam na área do turismo em cada cidade deste Estado, para que juntos, possamos entender as necessidades e pontuar as ações que poderão fortalecer os municípios e, assim, facilitar o desenvolvimento do turismo envolvendo toda a comunidade”, explicou.

Para o novo secretário de Turismo de Nobres, Daniel Martins, a iniciativa possibilitou que os gestores se conhecessem e também acessassem mais informações sobre as políticas estaduais que incentivam o segmento, como por exemplo, sobre a formatação de projetos e captação de recursos federais, estaduais e via emendas. “Estou achando muito interessante o evento, pois, além da capacitação técnica que estamos recebendo, podemos fazer perguntas, esclarecer as dúvidas e saber mais detalhes sobre o que está acontecendo em cada cidade, pois, acredito que o turismo não se faz sozinho, temos que nos unir para nos fortalecer e desta forma, acredito que todos são beneficiados”, falou.