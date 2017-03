Apesar disso, a promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis quer que a Prefeitura aguarde parecer técnico da Secretaria Municipal de Cultura.

O Jornal A TRIBUNA recebeu informações dando conta de que o Conselho Municipal de Cultura já emitiu um parecer deliberativo aprovando o projeto de reforma geral da Praça dos Carreiros, uma das principais de Rondonópolis e atualmente em estado crítico. Apesar disso, conforme publicado na edição deste sábado do A TRIBUNA, a promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis encaminhou ofício à Prefeitura pedindo que só retome as obras de reforma e construção da Praça dos Carreiros depois que a Secretaria Municipal de Cultura emitir um parecer técnico acerca dos valores culturais do local – o que pode atrasar em muito o projeto, que já está com tudo pronto para ser iniciado.

No ano passado, a promotora Joana já havia se reunido com membros da Prefeitura, incluindo diversos secretários municipais, para verificar se o projeto de reforma geral da Praça dos Carreiros atendia às normas e aos preceitos legais relativos à acessibilidade. Segundo repassado ao A TRIBUNA, a promotora de Justiça recebeu na época uma cópia de todo o projeto. Apesar disso, acredita-se que a promotora de Justiça e a nova equipe gestora municipal desconheçam que já exista um parecer deliberativo do Conselho Municipal de Cultura, registrado em ata, aprovando por unanimidade a reforma geral na Praça dos Carreiros, inclusive constando a retirada do coreto hoje existente e supressão de várias árvores.

A posição a favor da reforma geral do logradouro pelo Conselho de Cultura ocorreu antes da reunião com a representante do Ministério Público Estadual (MPE) para tratar das questões relativas à acessibilidade, ainda em 2015. De acordo com as informações que chegaram ao Jornal A TRIBUNA, o Conselho Municipal de Cultura, por congregar representantes de vários segmentos do mundo cultural, tem total condição de avaliar se a reforma pretendida na Praça dos Carreiros prejudicará ou não os valores culturais e históricos nela contidos – muito mais que algum representante político da Secretaria Municipal de Cultura. “Será que esse parecer, registrado em ata, não seria o suficiente para embasar a decisão ou dirimir as dúvidas da promotora?”, questionaram à reportagem.

Vale informar que está tudo pronto para o começo das obras de reforma geral na Praça dos Carreiros, inclusive com as licenças ambientais emitidas, o projeto de compensação ambiental devido a supressão de árvores, projetos complementares e orçamento disponível. As obras também estão contratadas, com a devida ordem de serviço para que a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) possa iniciar os trabalhos na praça. Agora, contudo, diante da nova posição do Ministério Público, teme-se que o logradouro continue mais um período sem o seu projeto de revitalização concretizado.

O projeto montado pela gestão anterior, de autoria do arquiteto Alexandre Torres, está avaliado em R$ 1.679.200,16, incluindo palco e chafariz, próximo ao monumento; novo ponto de ônibus, lojas e banheiros públicos; e reconstrução do piso, canteiros, iluminação, pergolado e paisagismo. Até agora foi realizado apenas o monumento do carro de boi junto a Rua Rio Branco, que custou cerca de R$ 222 mil, destoando de todo restante da praça.