O recurso apresentado junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) pelo vereador Vilmar Pimentel (SD), que teve a prestação de contas de campanha desaprovadas pela Justiça Eleitoral, atualmente está na Procuradoria Regional Eleitoral, que é segunda instância do Ministério Público Eleitoral (MPE), para parecer do relator que ficou definido para o juiz Rodrigo Roberto Curvo.

Conforme apurado pela reportagem, o parecer da Procuradoria Eleitoral poderá sair em breve, mas a definição final do processo ainda poderá durar três meses. Conforme a Justiça Eleitoral, o então candidato Vilmar Pimentel realizou despesas de campanha com combustível sem o correspondente registro de gastos com locação e cessão de veículos, “o que revelou a existência de omissão na prestação de contas, além de disparidades de valores gastos e quantidade de combustíveis adquirida”.

Em um primeiro momento à análise das contas de Pimentel, ele foi intimado a regularizar as inconsistências/irregularidades apontadas no relatório apresentado à Justiça Eleitoral, no entanto, segundo consta na decisão, as falhas detectadas na prestação de contas não foram devidamente sanadas.

Além do juiz Wanderlei José dos Reis, titular da 46ª Zona Eleitoral reprovar as contas do vereador, anteriormente, o Ministério Público Eleitoral também já havia opinado pela desaprovação das contas do parlamentar.