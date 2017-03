Que tipo de opinião você tem?

Tenho visto muita opinião rasa. Não só na internet, mas por todo o lado se vê gente opinando sobre tudo e qualquer coisa baseado em post de facebook e conversa de botequim. Não me entendam mal. Adoro botequim. E lá é lugar de filosofia e opinião, mas normalmente rasa e qualquer tese não passa no primeiro teste mais consistente. Sinal dos tempos. Tempos de pouca leitura, pouca análise e pouco debate efetivo. Está tudo misturado: os que só querem sacanear, os que não sabem mas querem dar opinião e os que conhecem um pouco e querem aparecer.

Os que mais conhecem e poderiam efetivamente contribuir normalmente não entram em dividida. E quando entram logo são rechaçados pelos radicais, com o nível que lhes é peculiar (o do chão) que ficam fulll time procurando quem discorda de suas opiniões. O que evidentemente incomoda um pouco é que alguns dos que se esbaldam emitindo opiniões com a profundidade de um pires de lasanha, frequentemente ocupam funções de gestão nas empresas e muitas vezes inclusive são alçados a líderes nas suas relações sociais.

Já me perguntaram como ter opiniões razoáveis sobre diversos assuntos e não fazer feio. Na verdade, não sei bem e não tenho certeza, mas reputo algumas pistas. Uma delas é a idade. Quanto mais se avança na idade, menos certezas se tem, justamente porque mais se conhece e menos se confia naquilo que parece ser. Logo, se pondera e se discute. Se afirma menos.

A afirmação categórica e as certezas imutáveis são dos jovens. E que bom que seja assim. Porque são eles justamente que conseguem imprimir mudanças que os mais maduros, na sua incerteza, muitas vezes não têm coragem suficiente para defender e executar. Somente quem tem certezas e convicções se lança e é capaz de mudar o status quo, seu e dos outros.

Mas voltando às opiniões, há pelo menos duas maneiras de formar uma opinião sobre algo, além de obviamente ter como parceira diuturna a perspicácia e a inquietude de quem analisa o que ocorre na sua volta e não se contenta com justificativas e explicações fáceis ou simples. Duvidar do que é oferecido é algo fundamental para reunir opiniões mais assertivas.

Fora isso, a experiência sempre é uma vantagem. A redundante “viver a vida” traz consigo a permissão de olhar com diferentes olhos as situações que se apresentam. Rogo, porém, que lembrem que experiência não tem a ver com idade. Conheço muita gente experiente, embora jovem, ao mesmo tempo que outros, já com idade razoável, mas que sempre viveram mais do mesmo.

A segunda é aprender com quem viveu, discutir com quem tem opinião e argumentos ou ainda com quem estuda os argumentos e as opiniões dos outros. E é aí que mora o grande problema das opiniões rasas que somos obrigados a ouvir diariamente: Ninguém mais tem tempo, ou não usa o tempo, para formar sua opinião.

Sim, formar mesmo, colocar na forma, ter um formato, um padrão. Isso custa o esforço de ler mais do que um post de trinta segundos. Ler e discutir. É isso que falta para o nosso mundo raso hoje. Do facebook, passando pelas rádios e seus locutores mal formados até chegar nos comentaristas de vídeo tape dos telejornais.

Quando falo em ler, me refiro às leituras de verdade. Os artigos densos e os livros que esticam o cérebro. Aqueles que nos fazem refletir por uma vida e que nos forjam a ser humanos e não viver como manada, seguindo os da frente, que balançam o sino sinceiro. Aquele que os muladeiros conhecem bem.

Até a próxima.

(*) Eleri Hamer escreve esta coluna às terças-feiras. É professor, workshopper e palestrante – contato@elerihamer.com.br.