O tempo da quaresma inicia com a Quarta-feira das Cinzas e termina com o sábado antes do Domingo de Ramos, domingo em que inicia a Semana Santa. São 40 dias de praticar a esmola, a oração e o jejum.

A esmola. Dar esmola quer dizer abrir a minha mão, mas antes abrir o coração, ser generoso, partilhar, perceber que tenho diante de mim uma pessoa, ser compassivo.

A oração. Quem reza se coloca diante e Deus e está em contato com Deus. Ele reconhece Deus como seu Senhor e seu Pai.

O jejum. Jejuar quer dizer privar-se ou abster-se de alguma coisa. Pode ser de comida, de bebida, de coisas ou costumes, da TV, do cigarro. Jejuar é sair da dependência. Jejuar pode ser um teste para mostrar-se a si mesmo que não é escravo, mas que é dono de si mesmo. O jejum nos torna livres e fortalece nossa personalidade.

A quarta-feira de cinzas é como que a porta pela qual entramos no tempo da quaresma. Neste dia todos nós somos assinalados na nossa testa com uma cruz feita de cinzas. Antigamente, ao receber a cruz se dizia: “Lembra-te, de que és pó e ao pó hás de voltar”. É uma palavra dura. Ela nos defronta conosco mesmos, com nossa pequenez e insignificância, nossa fragilidade e nossa vida passageira. Somos um nada, feitos do pó da terra! Talvez por ser dura demais, e para não nos desanimar ou mesmo deprimir, esta palavra foi mudada. Agora dizemos: “Convertei-vos e crede no evangelho” (Mc.1.15). São no Evangelho de Marcos as primeiras palavras que saem da boca de Jesus e com as quais ele iniciou o seu anuncio. Convertei-vos!

Converter-se em primeiro lugar significa: converter-se a Deus respeitá-lo e considerá-lo como o “meu Senhor”, ser justo, ser honesto nos negócios, resistir à tentação de tornar-se corrupto, servir a Deus e não ao dinheiro, não mentir, ser verdadeiro e ter uma palavra só.

Converter-se significa em segundo lugar abrir a vida ao próximo, tratar ele como meu irmão, acolhê-lo. Na primeira carta de São João podemos ler: “Se alguém disser: amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.” (1 João 4,20). Esta segunda conversão é tão exigente ou ainda mais do que a primeira.

Por isso todos anos no tempo da Quaresma temos a Campanha da Fraternidade. Ela nos quer educar, advertir e ajudar-nos fazer uma avaliação sobre o relacionamento que temos com o outro. Como trato o meu próximo? O morador de rua, o drogado, o criminoso que sai do presídio, a prostituta, estrangeiro migrante? Ou simplesmente o meu vizinho? Trato o outro como meu irmão?

Nós ainda precisamos nos converter? Já não somos convertidos? O que quer dizer converter-se?

Converter-se quer dizer mudar o rumo da nossa vida. E mesmo quem já mudou o rumo de sua vida e começou a acompanhar Jesus no seu caminho, ainda assim pode converter-se, porque a conversão é um processo que nunca chega ao fim. Ela começa na superfície da nossa vida, mas a nossa conversão não pode ser apenas superficial. A conversão tem que ir até às raízes da nossa existência. O profeta Joel diz: “Rasgai o vosso coração e não apenas as vossas vestes” (Joel 2.13). O coração é o lugar onde tomamos as nossas decisões. É do coração que saem as intenções malignas, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. (Mc.7.21s). Por isso a nossa conversão deve chegar até a raiz da nossa vida.

Por que converter-se e a quem converter-se?

Converter-se não para nos mostrar e querer aparecer diante dos outros. Não para alcançar a nossa perfeição. A nossa conversão deve ser uma resposta de gratidão e de reconhecimento a Jesus pelo que ele fez por nós. Ele entregou a sua vida e derramou seu sangue por nós, para que tivéssemos vida em abundância. Alguém que nos amou assim, só merece ser amado por nós.

Quem viu o filme de Mel Gibson: “A paixão de Cristo” talvez poderá entender o “por que” converter-se.

(*) Pe. Gunther Lendbradl é Vigário Geral e Coordenador Diocesano de Pastorais da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga