PSDB lidera articulações para expansão da Ferronorte em Mato Grosso

Líderes do PSDB somam forças para que o projeto de expansão da Ferronorte interligue Rondonópolis até a região Norte do Estado passando por Cuiabá. Na quarta-feira (15), uma reunião entre o governador Pedro Taques e o governador de São Paulo, Geraldo Alkemin, contou com a presença do presidente da sigla em Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão. O encontro foi realizado no Palácio Bandeirantes, sede do governo de São Paulo.

A Ferronorte conta com terminal intermodal de cargas em Rondonópolis, Alto Taquari, Alto Araguaia e Itiquira. O volume transportado entre Mato Grosso e o Porto de Santos é de cerca de 30 milhões de toneladas, principalmente de soja e milho, número que pode chegar a 75 milhões de toneladas se a ferrovia chegar ao Norte do Estado.