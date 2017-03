Lideranças vieram prestigiar a posse do deputado estadual Sebastião Rezende à frente do diretório local da sigla

O Partido Social Cristão (PSC), a partir de hoje, está sendo comandado na cidade e nos demais municípios da região sudeste de Mato Grosso pelo deputado estadual Sebastião Machado Rezende, que tomou posse do cargo de presidente local da sigla na noite de ontem, substituindo o vereador Elton Mazette. Também na tarde de ontem, Rezende foi recebido na sede do jornal A TRIBUNA. Ele estava acompanhado do deputado federal Victório Galli, presidente estadual do PSC e do pastor Everaldo Dias Pereira, presidente nacional da legenda, o Pastor Everaldo, bastante conhecido do público por ter disputado a presidência da República em 2014. Ele terminou o pleito na 5ª colocação com apenas 0,75% dos votos.

“Estou percorrendo os estados e municípios para privilegiar os nossos militantes e deixar a mensagem de fortalecimento da sigla pelo Brasil, diante da necessidade do partido alcançar na maioria dos estados o percentual de 2% de votos dos eleitores. Existe uma proposta que já passou pelo Senado e agora está na Câmara dos Deputados para ser apreciada. Caso seja aprovada, o partido terá que ter pelo menos 2% dos votos em 14 estados. Não alcançando este percentual, a legenda perderá espaço no horário político e recursos do Fundo Partidário”, disse o Pastor Everaldo.

Conforme o deputado federal Victório Galli, o trabalho de fortalecimento do PSC está sendo realizado desde 2011, quando ele assumiu o comando da sigla em Mato Grosso. “Em 2011, o partido tinha no estado apenas seis vereadores e estava presente em nove cidades. Neste ano já contabiliza 68 vereadores, cinco prefeitos, nove vice-prefeitos e está presente em 129 municípios de Mato Grosso”, informou o parlamentar.

Segundo o deputado estadual Sebastião Rezende, a sua posição como presidente do partido em âmbito municipal é uma situação natural que ocorre em todas as agremiações políticas e que vai ajudar a dar mais visibilidade ao seu projeto de reeleição no ano que vem. “Estou representando não só Rondonópolis, mas também os 19 municípios da região. Além disso, estaremos trabalhando em conjunto com o partido pelo menos 15 novas candidaturas para deputado estadual em Mato Grosso”, completou Rezende.

Durante a visita ao A TRIBUNA, o deputado Victório Galli e o Pastor Everaldo receberam a edição da revista histórica sobre os 50 anos da Exposul.