Centenas de atletas amadores e veteranos participaram na manhã deste domingo (26/3) da 1ª edição do “Desafio da Selva”, no 18º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), em Rondonópolis. O diferencial do evento foi inserir provas de corrida e de bicicleta em trilhas dentro da mata de reserva da área do Exército.

O evento contemplou provas de 6 km de corrida para iniciantes, de 13 km para veteranos e de 40 km de bike (bicicleta) em meio as trilhas na mata. Além disso, para os mais dispostos, houve o desafio de 6 km de corrida e mais 40 km de bicicleta. Diante da grande aceitação do público, as 250 inscrições abertas inicialmente tiveram que ser ampliadas para 350 inscrições.

“A ideia surgiu no intuito de fazer uma prova diferenciada em Rondonópolis. Existiam na cidade provas de corrida de rua, mais urbanas, mas a gente queria fazer algo fora do asfalto. Então surgiu a disponibilidade do espaço do Exército para fazer essa prova. Inicialmente faríamos uma prova de corrida, mas o pessoal da bike, outra tendência na cidade, pediu para fazer uma prova para eles. Então, a gente juntou corrida e bike no meio da natureza”, explicou o organizador do evento, Valdiney Pereira de Souza, o Ney.

Outras provas de corrida e bike em meio a natureza já são realizados com sucesso no Brasil e vêm sendo uma tendência crescente. “O pessoal está cansado um pouco da cidade e, quando surge a oportunidade de algo mais rural, acaba gostando muito, porque sai do cotidiano. A tendência é sair das provas de rua e partir mais para provas de trilhas. A aceitação do público foi 100%. Como foi a primeira edição, a gente pretende fazer correções e melhorar nas próximas. A avaliação foi muito positiva”, externou Ney.

DEPOIMENTOS

Os participantes do evento atestam a busca por qualidade de vida e a aprovação do percurso em meio à natureza. “Fiz o Desafio da Selva pela companhia dos amigos e pela melhoria da minha qualidade de vida. A atividade física me ajuda a manter uma boa saúde”, contou o professor aposentado Antônio Fernandes, 66 anos. “O Desafio da Selva me possibilitou descansar os olhos. Ver o verde e o azul são refrescos para os meus olhos. Além disso, é muito bom praticar atividade física com amigos”, explicou o médico Guilherme Damasceno, 57 anos. “Fiz o Desafio da Selva para provar para mim mesma que você consegue superar qualquer limite do corpo. O Desafio da Selva foi a minha superação de volta após lesão no pé”, afirmou a empresária Ana Maria Myata, 42 anos.

Os participantes do Desafio da Selva que concluíram as provas receberam medalhas, e os primeiros colocados nas categorias geral masculino e geral feminino receberam troféus.