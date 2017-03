Apesar do perigo, o profissional atesta que ainda é comum no País ver edificações que não contemplam o sistema de proteção de para-raios

O Brasil detém a maior incidência de descargas elétricas atmosféricas do Mundo e, não por menos, os moradores devem redobrar os cuidados nesta época de chuvas, abrangendo o período entre os meses de outubro a abril em Mato Grosso. A proteção de grandes edificações com para-raios e a atenção para com os procedimentos pessoais de segurança são essenciais.

Com 15 anos de experiência na área, o engenheiro eletricista César Lanzarini repassou à reportagem alguns procedimentos de segurança contra raios que podem ser seguidos por todos. Em caso de tempestade, ele aconselha jamais procurar áreas limpas, como campos de futebol, terrenos baldios e planícies como pastos abertos. Também desaconselha ficar debaixo de árvores, pontos de ônibus e de rede elétrica.

César Lanzarini explica que as pessoas devem evitar tomar banho de mar, piscina, rio ou lago, quando o tempo estiver chuvoso. Dentro de casa, nessa ocasião, repassa que deve-se evitar ficar próximo de janelas, portas, tomadas e aparelhos eletrônicos. Também deve-se evitar tomar banho de chuveiro e falar ao telefone de linha. “O local mais seguro para ficar durante uma tempestade, desde que não haja um prédio com a devida proteção, é dentro de um carro, tomando-se o cuidado de não encostar nas partes metálicas”, diz.

Caso a pessoa esteja, por exemplo, em uma área de risco, como um campo de futebol durante uma tempestade, o engenheiro eletricista orienta que a forma mais segura de minimizar os impactos de uma queda de raio é ficar o mais agachado possível, com a cabeça entre as pernas e as mãos protegendo a cabeça.

Devido o Brasil ser um País com alta incidência de raios, César Lanzarini atesta que a proteção de prédios ou grandes construções, através de para-raios (SPDA), é fundamental. “O para-raios protege o prédio e as pessoas que estão dentro dele, não é feito para proteger os equipamentos eletrônicos. Para que isso ocorra, é necessário a instalação de dispositivos antisurto (DPS), que filtram a oscilação de energia devido à descarga elétrica”, explicou.

Apesar do perigo, o profissional atesta que ainda é comum ver edificações que não contemplam o sistema de proteção de para-raios no País, inclusive em Rondonópolis. A ausência de proteção quando da incidência de raios pode até resultar em incêndios no imóvel. “Ao fazer a instalação/adequação do sistema, é preciso bom censo do proprietário, seguindo as normas da NBR 5419”, externou ele, apontando a necessidade de ter mão de obra qualificada e um projeto bem planejado.

Antes de começar as construções, Cesar Lanzarini aponta que o ideal é já ter o projeto de para-raios, realizando a sua execução junto com o avanço das obras. Por fim, recomenda sempre procurar engenheiros credenciados e mão de obra qualificada para execução do projeto. Ainda assim, vale dizer que a presença de para-raios garante uma proteção de até 98%, não protegendo em 100% contra descargas atmosféricas.