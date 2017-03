Dezenas de pessoas participaram do lançamento da edição 2017 do Projeto “Mãos Talentosas”, que ocorreu na tarde de anteontem (08/03) em Pedra Preta. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura daquela cidade, Secretaria de Assistência Social e Câmara de Vereadores que por meio de curso vai oferecer qualificação para mulheres de baixa renda do município.

O evento também contou com a presença de vereadores e secretários municipais que aproveitaram a ocasião para parabenizar as mulheres pelo seu dia e se colocaram à disposição das participantes do projeto para ajudar no que for necessário. Na ocasião, também houve sorteio de brindes, shows com cantores locais e muitas brincadeiras.

Em seu discurso, a secretária de Assistência Social, Elma Lopes, destacou a importância do projeto para o município ressaltando os benefícios que o mesmo vai gerar para as famílias. “O Mãos Talentosa vai trazer ocupação, gerar renda e agregar valor ao material produzido por nossas trabalhadoras e tudo resulta em desenvolvimento e mais qualidade de vida”.

Ao todo serão ofertadas 90 vagas para os cursos de pintura em tecido, bordados em xadrez e vagonite, ponto cruz, crochê em barbante, fuxico, petwork e reciclagem que vão ser iniciados no dia 4 de abril com duração de três meses.

Para a vereadora Iraci Ferreira de Sousa, que tem representado a categoria de artesãs à frente do projeto, os cursos são uma forma prática que gera benefícios à população. “Desde que fui procurada pelas mulheres tenho colaborado e vou continuar buscando ajuda para que o projeto tenha força, cresça e possa atingir um grande número de pessoas”, frisou a vereadora.

Uma das integrantes do projeto “Mãos Talentosa”, Tania Cristina Gonçalves, se diz contente com a iniciativa que trouxe para sua vida um conhecimento que agrega renda à sua família. “Estou há dois anos e o nosso trabalho é maravilhoso e nos ajuda de diversas formas, algumas colegas aqui da cidade que sofriam com problemas de depressão hoje por meio da interação nos encontros do grupo vivem muito melhor, enfim o projeto é aprendizado, é troca de experiência é mais qualidade de vida”, destacou.

Para participar dos cursos, as interessadas devem procurar a Secretaria de Assistência Social e realizar o cadastro. Para realização do cadastramento são necessários documentos pessoais como, CPF, RG, título eleitoral, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, conta de luz e atestado escolar.