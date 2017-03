De acordo com os defensores da proposta, a chipagem é importante para identificação e localização dos animais, funcionando também como um inibidor do abandono.

Um projeto de lei que deverá ser apresentado pelo Poder Executivo para análise e posterior aprovação dos vereadores, prevê a obrigatoriedade de implantação de microchips em cães e gatos de Rondonópolis. A minuta do projeto foi apresentada ontem aos vereadores durante a reunião da ordem do dia pelo gerente de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, o médico veterinário Kleysller Willon.

Conforme foi informado durante a reunião, Rondonópolis possui uma população de cães e gatos estimada em 40 mil animais. Cada chip, atualmente, custa em torno de R$ 12. De acordo com o que está previsto na minuta da lei, se aprovada, cães e gatos que possuem proprietários anteriormente à data de publicação da lei, terão o prazo de 12 meses para serem chipados.

De acordo com o médico veterinário Kleysller Willon, a nova lei também estabelece normas para castração, eutanásia e posse responsável de animais, além de proibir o abandono de cães e gatos. “O primeiro passo é o cadastro de cães e gatos num projeto de saúde animal. A princípio, a identificação dos animais será com placas de inox e depois com chips. Com a chipagem se consegue chegar ao proprietário e, se for caso de abandono, com o equipamento também saberemos essa situação e o animal será encaminhado pelo município para o seu devido lugar”, disse o veterinário.

Para Sueli Sanabri, do grupo “Castração do Bem”, o projeto vem de encontro ao que as entidades de proteção dos animais de Rondonópolis almejam. “Com a castração, evita-se a superlotação de animais abandonados na cidade. A chipagem é importante para identificação e localização dos animais, funcionando também como um inibidor do abandono, que em muitos casos são adotados e depois abandonados novamente, pois conheço casos de animais recolhidos pela nossa Ong que já foram adotados e abandonados por cinco vezes”, afirmou Sueli Sanabri.