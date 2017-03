O Fórum da comarca de Dom Aquino está recebendo a doação de livros literários e similares, para serem usados no Projeto Resenha, uma iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso em parceria com o Conselho da Comunidade da cidade. O projeto tem como slogan ‘Dê uma chance para quem está querendo virar a página’ e pretende estimular a leitura pelos reeducandos da Cadeia Pública do município. Os exemplares podem ser entregues até o dia 5 de abril, na central de administração.

Conforme a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura, o preso terá o prazo de 21 a 30 dias para a leitura da obra, apresentando ao final do período resenha a respeito do assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de quatro dias de sua pena. Assim, em um ano, será possível ler e avaliar 12 livros e remir 48 dias.

A juíza Luciana Braga Simão Tomazetti, da Vara Única de Dom Aquino, explica que a resenhas serão avaliadas por uma comissão, conforme critérios estabelecidos pelo projeto. “Nosso objetivo maior é a reinserção social. Esperamos que os reeducandos desenvolvam o gosto pela leitura e que, ao serem colocados em liberdade, continuem com os estudos e criem novas expectativas de mudança de vida”, defende a magistrada.

São aceitos livros de literatura brasileira e estrangeira, aventura, romance e outros gêneros. Para mais informações entre em contato com o Fórum pelo telefone (66) 3451-1224.