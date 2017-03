O vereador João Mototáxi (PSL) apresentou durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis de ontem (8), um projeto de lei que dispõe sobre a proibição do uso de carros ou motocicletas particulares cadastrados em aplicativos ou sites para o transporte remunerado de passageiros no Município.

O objetivo, é evitar que a popular empresa Uber opere na cidade, embora não exista oficialmente nenhum interesse da mesma em trazer seus serviços para Rondonópolis.

Conforme o vereador, os serviços de transporte, seja coletivo ou individual, já estão defasados na cidade. “Nós temos notícias de donos de ponto de Táxi que alugam sua vaga e carros particulares que acabam rodando, de forma clandestina. O projeto visa acabar com essa prática e também evitar que os aplicativos”, disse.

Para o vereador, se a empresa estiver cadastrada na Secretaria Municipal de Transporte e pagando impostos, o aplicativo poderia funcionar, sem problema algum. Vale lembrar que a atividade da Uber não é regulamentada, não possuindo legislação para seu desenvolvimento, apesar da empresa estar presente em quase 600 cidades no Mundo. Questionado se o projeto de lei não estaria indo contra a uma tendência mundial e a inovação dos transportes que acontece em diversas cidades pelo mundo, o vereador disse que “desde que esteja cadastrado na Setrat, não há problemas”.

O APLICATIVO

A Uber é uma empresa de tecnologia. Usando seu aplicativo, os usuários que precisam de transporte conseguem facilmente encontrar motoristas particulares que oferecem esse serviço. Nos carros, geralmente, há vários itens de conforto para os passageiros, como bebidas e balas. Como os táxis, esse serviço cobra bandeira, quilometragem e taxa por minuto parado. Contudo, para os usuários, o valor final da corrida é mais barato do que o cobrado pelos taxistas. Quando há muita demanda por carros em uma determinada região, o preço da corrida aumenta. Quando o número de pedidos volta ao normal, o preço da corrida diminui novamente. Os taxistas consideram a Uber uma concorrência desleal. Para operar um táxi, o motorista precisa conseguir um alvará emitido pelas prefeituras das cidades. Conseguir uma permissão dessas envolve uma boa dose de burocracia e até investimento. Em Rondonópolis, por exemplo, existem várias polêmicas envolvendo a concessão de vagas de táxi. Desde que começou a operar no Brasil, a empresa já enfrentou diversos protestos de taxistas, até mesmo com agressões físicas contra os motoristas particulares. Contudo, vem em franco crescimento e o público usuário só aumenta, especialmente nas grandes cidades.