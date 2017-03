Os vereadores aprovaram nesta semana, por unanimidade, projeto de lei que normatiza a contagem de pontos nos processos seletivos simplificados da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para contratação temporária de professores. O projeto, de autoria do vereador Professor Silvio Negri (PCdoB), segue agora para sanção do chefe do Executivo Municipal.

Conforme Silvio Negri, o referido projeto de lei surgiu a partir do recebimento de reclamações referentes a contagem de pontos em processo seletivo simplificado. Ele explica que a reclamação era no sentido de que a contagem de pontos dos títulos não era feita na frente dos candidatos, mas em outro momento na Semed. Com o projeto aprovado, as avaliações dos títulos deverão ser feitas, a partir de agora, na frente dos candidatos.

O vereador aponta que, na verdade, o projeto de lei aprovado traz mais transparência para os candidatos, fazendo com que os processos seletivos simplificados sejam o mais claro e transparente possível, devendo ser divulgada previamente a pontuação específica para cada título.

Com as novas exigências, Sílvio Negri atesta que ficam dirimidas dúvidas inerentes à Semed e o candidato sai satisfeito, eliminando reclamações. “O candidato ficará sabendo, através do edital classificatório, quais documentos precisam ser entregues no ato da inscrição, qual o peso de cada título e qual sua pontuação alcançada no processo seletivo”, esclareceu.

Este foi o primeiro projeto de lei apresentado e aprovado por Sílvio Negri na Câmara Municipal, considerando que ele exerce, desde 1º de janeiro, seu primeiro mandato como vereador.