Projeto da Nutripura recebe o professor Moacyr Corsi (Esalq)

O professor doutor Moacyr Corsi, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq-USP), bastante reconhecido na área da pecuária, esteve em Rondonópolis fortalecendo a disseminação de conhecimento e informações dentro do projeto “Canivete”, da empresa Nutripura e que hoje conta com a participação de 21 fazendas participantes.

Além de consultor da Nutripura, o professor Moacyr Corsi atua na coordenação do projeto “Canivete”, que consiste na intensificação de áreas de pastagens, com o intuito de aumentar a produtividade e a lucratividade dessas áreas. Nesta última visita, o professor apresentou em um Dia de Campo, na Fazenda Ouro Preto, os resultados da iniciativa para vaqueiros das fazendas participantes e, em um hotel da cidade, fez uma palestra para donos das fazendas envolvidas.

“As nossas produtividades em termos de margem tem ficado na média em 10 arrobas por hectare, sem contar a compra dos animais. Tem produtores com até 25 arrobas de margem por hectare”, avaliou o professor Moacyr Corsi, apontando se tratar de uma alternativa extremamente competitiva para aumentar a rentabilidade na pecuária. “Percebemos claramente que a cada aumento do nível de adubação, a gente tem um melhor retorno. Em outras palavras, estamos tendo um aumento linear da produtividade e da margem líquida, com o aumento das adubações”, reforçou.

Conforme exemplificado, a Fazenda Santo Antônio da Lagoa faz parte há cerca de 2 anos do projeto “Canivete” e os resultados já são significativos. “Na nossa fazenda, a gente tinha uma área toda degradada, compatível a dois animais por hectare, no período das águas, e hoje estamos com sete animais por hectare, também no período das águas. Isso para nós foi um grande benefício”, contou um dos colaboradores da propriedade.

SIMPÓSIO – Moacyr Corsi voltará a estar em Rondonópolis durante o 8º Simpósio Nutripura, a ser realizado nos dias 02 e 03 de junho próximo, ocasião em que estará dando mais informações sobre o projeto Canivete/sistema intensivo de produção a pasto. Outras grandes palestras e Dia de Campo ocorrerão no evento, com renomados palestrantes.