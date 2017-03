Um dos suspeitos de participação no ousado assalto ao Supermercado Tropical, na unidade do bairro Bom Pastor, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da noite de anteontem (21), por volta das 23 horas, na BR-163. A informação foi divulgada na tarde de ontem (22), após a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis confirmar que o mesmo havia sido identificado como um dos assaltantes. O nome dele, que tem 19 anos, não foi divulgado para não atrapalhar o andamento das investigações.

Conforme informou a PRF, a prisão aconteceu no Município de Itiquira, quando um caminhão foi abordado pelos policiais. Em seu interior, além do motorista, estavam o suspeito e uma mulher de 19 anos. Em meio aos pertences da mulher, foi encontrada uma bolsa com fundo falso, onde estava a quantia de R$ 44 mil.

Questionados, os mesmos disseram não saber explicar a origem do dinheiro, e ainda de acordo com a PRF, “foi feito contato com a Delegacia de Roubos e Furtos e então informado que o rapaz é um dos suspeitos de ter participado do roubo ao Supermercado Tropical”.

Ainda junto aos pertences dos dois, foram localizados um relógio e uma camisa preta similares ao usado por um dos assaltantes no dia do crime. O homem e a mulher foram encaminhados à 1ª Delegacia de Rondonópolis.

As investigações sobre o caso prosseguem sob condução da Derf local. Ainda não se sabe se esta foi a quantia total levada do estabelecimento no assalto, já que o valor roubado não foi divulgado.

O CRIME

Quatro assaltantes armados com pistolas chegaram ao supermercado em um veículo de cor bege, na manhã de domingo (19), e entraram no escritório do local em plena luz do dia após quebrarem com um machado a porta de vidro da entrada.

Eles renderam os funcionários e atiraram na porta de vidro da escada, chegando até o local aonde estava o dinheiro e vários malotes. Na saída, eles ainda efetuaram vários disparos. No local, a polícia encontrou cápsulas de pistola calibre .380 e calibre .40, além de duas munições de calibre .380 intactas.