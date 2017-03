Presidente da torcida Mancha Alviverde presta depoimento em São Paulo – 13h49′

O presidente da torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, Anderson Nigro, conhecido como Nando, prestou depoimento hoje (7) sobre o assassinato do fundador da Mancha Alviverde, Moacir Bianchi, morto com 22 tiros na última quinta-feira (2).

Nigro chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na região central da capital paulista, acompanhado de seu advogado.

Na manhã de ontem, a ex-esposa e as duas filhas de Bianchi prestaram depoimento no mesmo local.

A polícia investiga se Moacir Bianchi havia recebido ameaças de morte pouco antes do crime, durante a participação em uma reunião na sede da Mancha Alviverde, na qual o clima teria ficado tenso.

Na semana passada, a torcida Mancha Alviverde anunciou o encerramento das atividades por tempo indeterminado, mas no último sábado (4) divulgou nota dizendo o contrário

Fonte: Agência Brasil