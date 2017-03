O presidente da Primeira Subseção de Rondonópolis da Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional de Mato Grosso, Stalyn Paniago Pereira, contesta as afirmações dadas ao Jornal A TRIBUNA pelo presidente da Câmara Municipal, Rodrigo da Zaeli, em relação à verba indenizatória paga aos vereadores, através de reportagem publicada no domingo passado (12/3). Além de rebater o vereador, Stalyn cobra maior transparência no uso da denominada verba indenizatória.

Na matéria intitulada “Acho que estamos sendo injustiçados”, Rodrigo da Zaeli, ao justificar a ausência de prestação de contas acerca da verba indenizatória paga aos vereadores, também externou que “os dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que cobram mudanças dos vereadores em relação à verba indenizatória, também não prestam contas das anuidades pagas pelos profissionais da categoria”.

Conforme Stalyn Paniago, ao contrário do que disso o vereador, a Ordem dos Advogados do Brasil, se vale, sim, da devida transparência acerca dos gastos e valores advindos de anuidades, através do seu site na internet, e, inclusive, promovendo transmissão online de audiência pública para apresentação de balanço financeiro.

O advogado argumenta ainda que, além da OAB, vários segmentos da sociedade civil organizada defendem maior transparência na prestação de contas dos gastos dos vereadores com a verba indenizatória. Ademais, atesta que a existência da verba indenizatória é viável, contudo, impondo-se ao responsável por seu recebimento a demonstração de seu revestimento em prol do interesse coletivo.