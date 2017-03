A Cidade de Pedra, empresa que opera o serviço de transporte coletivo em Rondonópolis com a concessão vencida há mais de três anos, informou que estendeu o prazo de devolução do serviço que seria no próximo dia 18 de abril, para o dia 15 de maio. Conforme já noticiado pelo A TRIBUNA, a empresa protocolou na Câmara Municipal e na Prefeitura de Rondonópolis no início do ano, um ofício em que comunicava que deixaria de operar na cidade em um prazo de 90 dias, demitindo seus mais de 200 funcionários e deixando o Município sem transporte coletivo.

Conforme o gerente da empresa, Paulo Sérgio, o prazo de devolução foi prorrogado a pedido do prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), em reunião junto ao Ministério Público do Estado. “Nos pediram esse prazo com a promessa de que o Município buscaria algum meio, artifícios, para tornar o transporte coletivo rentável. Como já disse antes, nós não temos mais condições de acumular prejuízos”, disse o gerente.

Contudo, apesar do pedido de prazo maior, o Município ainda não falou em nova licitação. A Prefeitura de Rondonópolis abriu no dia 12 de dezembro de 2016 a licitação para definir a nova empresa concessionária do serviço na cidade. No entanto, o processo ficou deserto. Nenhuma empresa apresentou proposta, e a cidade segue sem licitação e com a Cidade de Pedra operando sem contrato.

CAOS

Com a crise no transporte coletivo, os rondonopolitanos estão sofrendo na pele há muito tempo com a falta de estrutura dos ônibus, e agora com a redução de linhas. Para cortar custos, as linhas que são consideradas mais fracas pela empresa estão sendo modificadas. “Essas linhas, cujos carros trafegam com no máximo 30 a 45 passageiros, estão se tornando uma só”, contou o gerente.

Com isso, a superlotação que antes era comum apenas em horários de pico, agora pode ser vista em qualquer horário do dia. As reclamações da população são inúmeras, mas sem concessão, sem contrato e sem previsão de resolução do problema pelo Município, a tendência é que ao menos por enquanto, os ônibus lotados sejam uma realidade para os usuários. Em fevereiro deste ano, a Prefeitura autorizou o aumento do preço da passagem no dinheiro para R$ 3,60.