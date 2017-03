Os números fazem parte da denúncia protocolada pela comissão dos aprovados no concurso público no Ministério Público Estadual.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) já teria contratado mais de 1.300 servidores somente nestes primeiros meses de gestão. Além disso, centenas de contratados ainda da gestão do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), continuam lotados na Prefeitura de Rondonópolis ocupando cargos que deveriam ser preenchidos pelos aprovados no último concurso público do município. Estas informações constam na denúncia protocolada pela comissão dos aprovados no concurso público no Ministério Público Estadual (MPE).

De acordo com a denúncia encaminhada ao MPE, no mês de janeiro, os dados do Portal da Transparência do município mostravam que na prefeitura havia 1.946 servidores efetivos e 1.334 comissionados. Somente na Secretaria de Saúde seriam 421 efetivos contra 1.101 comissionados.

No último concurso público, 30 candidatos foram aprovados para vagas de assistente à gestão e na atual administração 82 servidores do mesmo cargo estão sendo mantidos desde a administração passada, além de mais 59 que foram contratados pelo prefeito atual.

Para o cargo de enfermeiro, o concurso público contemplou 16 vagas. Mas neste ano foram contratados 38 enfermeiros comissionados para os PSFs, em detrimento dos 16 que foram aprovados no concurso, sem contar os cargos que foram terceirizados a uma cooperativa e ao Consórcio Regional de Saúde.