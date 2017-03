Prefeitura espera resolver impasse em 30 dias

Desde que o prolongamento da Avenida Otaviano Muniz, mais conhecida como Beira Rio, foi embargado pela Justiça a pedido do Ministério Público Estadual, os motoristas que passam pela região utilizam uma via de chão alternativa, que termina nas proximidades da ponte do Córrego Lourencinho, para acessar a BR-364. Contudo, devido ao alto fluxo de veículos, a estrada está esburacada e o tráfego ficando complicado na região. Além de buracos, areião e também “costeletas” têm dificultado a vida dos motoristas que precisam passar pelo local diariamente, em muitas situações por várias vezes. Em dias de chuva, quem não quiser ficar atolado deve evitar a região.

A via sempre foi muito utilizada por rondonopolitanos como um escape do Trevão, mas com a nova ponte e a nova avenida, o número de veículos aumentou muito e a manutenção da estrada têm deixado a desejar. Se habituando a utilizar a nova ponte, ao chegarem na rotatória da Avenida Poguba os condutores acabam dando de frente com o prolongamento da Beira Rio inconcluso. O jeito, é seguir pela via esburacada ou então retornar para a região do Horto Municipal.

A sociedade tem cobrado cada dia mais uma solução para o impasse, especialmente moradores da região do Verde Teto e empresários e trabalhadores do Distrito Industrial e empresas instaladas tanto às margens da BR-364, quanto da BR-163, na saída para Campo Grande.

Em contato com a Prefeitura, a informação é de que o Município está fazendo as readequações necessárias e solicitadas pelo Ministério Público para liberação da obra que foi embargada na gestão anterior. Conforme a Prefeitura, a previsão é que estas questões sejam resolvidas no prazo de 30 dias.

ENTENDA

A Justiça atendeu ação movida pelo MPE e considerou que a gestão anterior usou uma artimanha para fragmentar a licença ambiental da Beira Rio, dividindo as obras da avenida. A gestão Percival Muniz recebeu autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) para a construção da ponte sobre o Rio Vermelho e a Avenida Beira Rio, mas, para o prolongamento, solicitou licença para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

A alegação é de que se tratava de obras distintas, planejadas em momentos diferentes. Na ação movida pelo MPE, consta que não foram realizados estudos ambientais que contemplassem esta nova ligação, e por isso, a Justiça embargou a obra.